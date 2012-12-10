ITALIA U17, RADUNO A TIRRENIA DAL 3 AL 6 GENNAIO
di Redazione
10/12/2012
ITALIA U17, RADUNO A TIRRENIA DAL 3 AL 6 GENNAIO Roma – Massimo Brunello, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U17, ha convocato trenta giocatori per il raduno di preparazione all’attività internazionale 2012/13 in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 3 al 6 gennaio. Questi i trenta atleti convocati con la minore delle rappresentative azzurre: Filippo BANZATO (Benetton Treviso) Vincenzo BARBUSCIA (Rugby Union Messina) Dennis BERGAMIN (Rugby Valsugana) Nicolò BROGLIA (Aeroporto di Firenze) Pierre BRUNO (Province dell’Ovest Genova) Mihai CIJU (Cammi Calvisano) Davide CIOTOLI (Pro Recco Rugby) Matteo DAL SIE (M-Three San Donà) Oleg Francesco DRAGOTTO (Amatori Napoli) Matteo Giuliano FERRARI (Cammi Calvisano) Edoardo FERRARO (Benetton Treviso) Leonard KRUMOV (Rugby Viadana) Pietro LAMARA (Primavera Rugby) Enjiel MAKELARA (Benetton Treviso) Vittorio MANTEGAZZA (UR Capitolina) Leonardo MANTELLI (UR Prato Sesto) Lorenzo MASATO (Benetton Treviso) Matteo MINOZZI (Rugby Valsugana) Federico PAVESI (Amatori Parma) Giovanni PETTINELLI (Lions Veneziamestre) Riccardo RAFFAELE (L’Aquila Rugby) Giovanni ROLLO (Rugby Parma) Marco SATTIN (Petrarca Padova) Michele SLAWITZ (Rugby Colorno) Luca SPERANDIO (Benetton Treviso) Marco TAFFARELLO (Ruggers Tarvisium) Michele TORRIANI (Rugby Colorno) Gabriele VENDITTI (Arvalia Villa Pamphili Roma) Gianmaria VINCENZO (ASR Milano) Giacomo ZANETTI (Rugby Bassano)
