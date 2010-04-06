Italia U17 superata dal Canada
di Redazione
06/04/2010
Nella seconda giornata del Wellington International Festival di Crowthorne (Inghilterra) l’Italia Under 17 “A” subisce un pesante passivo: 29 -0 ad opera del Canada che mette a segno cinque mete di cui due trasformate. Gli Azzurrini chiuderanno venerdì prossimo (ore 10.00 locali) contro l’England Division il trittico di partite internazionali. Wellington College, Crowthorne, Inghilterra WELLINGTON INTERNATIONAL FESTIVAL ITALIA U17 “A” – CANADA U17, 0 - 29 (p.t. 0 – 10) Italia Under 17 "A": Balocchi (7’ st Marinaro); Ponchia, Seno, Mascagni, Crestini (24’ st. Amadasi), ; Buscema (27’ st Fontanesi), .Soffiato; Catelan (19’ st Rettagliata), Scalvi, Rimpelli (26’ pt Michelotto); Cuccurese (14’ st Salvetti), Ferrari (Capitano); Franco, Moriconi, Gasparetto. Responsabile Tecnico: Alessandro Ghini; Tecnici: Arturo Bergamasco, Tito Cicciò Italia: Goffi (48 Soffiato), Seno, Mascagni, Nostran (40 Buscema), Ponchia, Fontanesi, Marinaro (60 Cristini), Catelan, Furlan, Rimpelli, Michelotto (36 Cuccurese), Ferrari, Iovenitti (48 Gasparetto), Moriconi (58 Rettagliata), Silvestri (62 Franco). Marcature: Primo Tempo: 23’ meta Canada; 30’ meta Canada; Secondo tempo: 27’ st. meta trasformata Canada; 32’ st meta trasformata Canada, 35’ st meta Canada. Arbitro: John Meredith (Inghilterra) Note: 11’ st cartellino giallo Buscema
