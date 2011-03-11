Home Senza categoria ITALIA U18, AZZURRINI DOMENICA A PARABIAGO CONTRO IL GALLES

di Redazione 11/03/2011

ITALIA U18, AZZURRINI DOMENICA A PARABIAGO CONTRO IL GALLES Roma – Fabio Roselli e Steano Romagnoli, tecnici della Nazionale Italiana U18, hanno annunciato la formazione che scenderà in campo domenica 13 marzo alle ore 14.30 al “Venegoni” di Parabiago (MI) affrontando i pari età del Galles nella seconda giornata del 6 Nazioni di categoria. Nella prima giornata gli Azzurrini sono stati sconfitti per 37-12 in trasferta dalla Francia e devono conquistare un risultato utile per centrare la qualificazione al Girone Elite degli Europei di categoria del prossimo aprile. “In Francia abbiamo sofferto in mischia chiusa, mentre dai trequarti è arrivata una prestazione di più alto livello – spiega il tecnico Fabio Roselli – quindi per questa partita ci siamo concentrati soprattutto sul migliorare quanto non ha funzionato con gli avanti, cercando di dare maggiore fiducia e responsabilità agli uomini del pack. Il Galles è un avversario più abbordabile dei francesi, ma ha comunque un XV veloce e dinamico. Noi abbiamo impostato l’incontro per dare velocità al nostro gioco e per andarli a colpire in alcuni punti deboli emersi con chiarezza in fase di analisi”. Questa la formazione dell’U18 in campo domenica a Parabiago: 15 David ODIETE (Cosmo Haus Reggio)*** 14 Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium)** 13 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)** 12 Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)** 11 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)** 10 Riccardo DELLA ROSSA (Marchiol Mogliano)** 9 Simone MARINARO (UR Sannio)**** 8 Vittorio MARAZZI (Amatori Parma)*** – capitano 7 Luca NOSTRAN (Petrarca Padova)** 6 Saif MHADBHI (Ercole Monselice)** 5 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) 4 Marco BELLUCCI (URC Tirreno)* 3 Stefano IOVENITTI (L’Aquila Rugby)**** 2 Alain MORICONI (AlmavivA UR Capitolina)**** 1 Rudy BIANCOTTI (Rugby Parma)*** a disposizione 16 Luca SCARSINI (Marchiol Mogliano)** 17 Pietro CECCHINATO (Petrarca Padova)** 18 Matteo ZANUSSO (Orved San Donà)** 19 Gianmarco VIAN (Orved San Donà)** 20 Jacopo SALVETTI (Rugby Parma)*** 21 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)** 22 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)** 23 Ruggero RENZETTI (Consiel Firenze 1931)**** 24 Marco GAZZOLA (Rugby Casale)** 25 Gianluca ALTIERI (UR Sannio)**** *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia **è/è stato membro dell’Accademia FIR Nord-Est di Mogliano Veneto ***è/è stato membro dell’Accademia FIR Nord-Ovest di Parma ****è/è stato membro dell’Accademia FIR “Lorenzo Sebastiani” di Roma

