di Redazione 06/04/2012

ITALIA U18, DOMANI CONTRO IL PORTOGALLO SI CHIUDE L’EUROPEO FIRA Madrid (Spagna) – Sandro Ghini e Vincenzo Troiani, tecnici della Nazionale Italiana Under 18, hanno annunciato la formazione che domani alle ore 11.00 alla Ciudad Universitaria di Madrid affronterà il Portogallo nella finale 7°/8° posto dell’Europeo FIRA. L’Italia si presenta all’ultimo impegno nella rassegna continentale dopo il 41-8 subito contro il Galles nei quarti di finale e l’inattesa sconfitta per 18-20 subita allo scadere nella semifinale contro la Georgia con l’obiettivo di non chiudere a fondo classifica. Catellan e compagni trovano sulla propria strada un Portogallo a sua volta reduce da una doppia battuta d’arresto ma comunque capace di impensierire l’Irlanda nei quarti di finale (34-24) e di tenere testa per circa un’ora alla Scozia (37-12). Un solo cambio nella formazione titolare rispetto alla squadra che ha iniziato la gara con la Georgia, con Manganiello che prende il posto di Salerno a secondo centro. 15 Mattia BELLINI (Petrarca Padova)* 14 Gabriele DI GIULIO (Frascati Rugby)*** 13 Gabriele MANGANIELLO (Rugby IV Circolo Benevento)*** 12 Samuel SENO (Benetton Treviso)* 11 Lorenzo BRUNO (Mantovani Lazio)*** 10 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*** 9 Steven APPERLEY KHYAM (Arix Viadana)** 8 Mattia CATELLAN (Valsugana Padova)* - capitano 7 Matteo CORAZZI (Cus Perugia)*** 6 Michele BOCCARDO (Petrarca Padova)* 5 Federico RUZZA (Valsugana Padova)* 4 Andrea GOBBO (Valsugana Padova)* 3 Marco SILVA (Amatori Parma)** 2 Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova) * 1 Derrick APPIAH (BancaMonteParma Crociati)** a disposizione 16 Adriano DANIELE (Nuova Rugby Roma)*** 17 Niccolò BARUFFALDI (Rugby Parma)** 18 Simone Pietro FERRARI (Rugby Parma)** 19 Leandro TURINO (Partenope Napoli)*** 20 Nicolò SPERANZA (Rugby Reggio)** 21 Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)** 22 Gianluigi SILVESTRI (Rugby Reggio)** 23 Federico SALERNO (Arix Viadana)** 24 Giancarco AMADASI (Arix Viadana)** *Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto **Accademia FIR U18 di Parma ***Accademia FIR U18 “Lorenzo Sebastiani” di Roma

