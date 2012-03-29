Home Senza categoria ITALIA U18, DOMANI ESORDIO EUROPEO A MADRID CONTRO IL GALLES

ITALIA U18, DOMANI ESORDIO EUROPEO A MADRID CONTRO IL GALLES

di Redazione 29/03/2012

GHINI E TROIANI CONFERMANO IL GRUPPO CHE HA BATTUTO L'IRLANDA Roma – Sandro Ghini e Vincenzo Troiani, tecnici della Nazionale Italiana U18, hanno annunciato la formazione che domani alle ore 14.30 affronterà il Galles nei quarti di finale degli Europei FIRA al via a Madrid, presso gli impianti della Ciudad Universitaria. Gli Azzurrini, che il 18 febbraio hanno superato per 17-11 l'Irlanda a Badia Polesine e successivamente si sono imposti su Japan School in due incontri non ufficiali in provincia di Firenze ed a Livorno, devono obbligatoriamente vincere per accedere alla parte alta del tabellone dell'Elite, la categoria di più alto livello della rassegna continentale. Il programma degli altri quarti di finale dell'Elite, tutti in programma domani venerdì 30 marzo, metterà di fronte l'Inghilterra alla Georgia (ore 10.40), l'Irlanda al Portogallo (ore 12.15) e la Francia alla Scozia (ore 16.15). "Sarà una gara subito decisiva per il nostro cammino nel torneo – ha detto il tecnico Sandro Ghini alla vigilia della sfida ai gallesi – e sappiamo che troveremo di fronte a noi una squadra attrezzata, reduce da una vittoria convincente in test-match contro la Scozia. Di certo per noi sarà una verifica importante del lavoro svolto sin qui, il gruppo ha fiducia nei propri mezzi e vogliamo continuare nella serie di successi dopo le vittorie su Irlanda e Giappone, anche se siamo consapevoli che sarà molto dura. Siamo sicuri che la squadra si esprimerà nel migliore dei modi e, per quanto riguarda il XV titolare, abbiamo confermato nel complesso la squadra che ha vinto contro gli irlandesi a Badia". Questa la formazione dell'Italia U18: 15 Mattia BELLINI (Petrarca Padova)* 14 Lorenzo BRUNO (Mantovani Lazio)*** 13 Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)** 12 Samuel SENO (Benetton Treviso)* 11 Gabriele DI GIULIO (Frascati Rugby)*** 10 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*** 9 Steven APPERLEY KHYAM (Arix Viadana)** 8 Mattia CATELAN (Valsugana Padova)* - capitano 7 Filippo SCALVI (Amatori Parma)** 6 Matteo CORAZZI (Cus Perugia)*** 5 Andrea GOBBO (Valsugana Padova)* 4 Federico RUZZA (Valsugana Padova)* 3 Simone Pietro FERRARI (Rugby Parma)** 2 Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova) * 1 Marco SILVA (Amatori Parma)** a disposizione 16 Derrick APPIAH (BancaMonteParma Crociati)** 17 Adriano DANIELE (Nuova Rugby Roma)*** 18 Niccolò BARUFFALDI (Rugby Parma)** 19 Leandro TURINO (Partenope Napoli)*** 20 Michele BOCCARDO (Petrarca Padova)* 21 Gianluigi SILVESTRI (Rugby Reggio)** 22 Nicolò SPERANZA (Rugby Reggio)** 23 Matteo GASPARINI (Benetton Treviso)* 24 Federico SALERNO (Arix Viadana)** 25 Gabriele MANGANIELLO (Rugby IV Circolo Benevento)*** 26 Giancarco AMADASI (Arix Viadana)** *Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto **Accademia FIR U18 di Parma ***Accademia FIR U18 "Lorenzo Sebastiani" di Roma

