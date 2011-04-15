Home Senza categoria ITALIA U18, DOMANI QUARTI DI FINALE EUROPEI CONTRO IL PORTOGALLO

ITALIA U18, DOMANI QUARTI DI FINALE EUROPEI CONTRO IL PORTOGALLO

di Redazione 15/04/2011

[gallery] ITALIA U18, DOMANI QUARTI DI FINALE EUROPEI CONTRO IL PORTOGALLO Roma – Fabio Roselli e Stefano Romagnoli, tecnici della Nazionale Italiana U18, hanno ufficializzato la formazione che domani alle ore 16.30 affronterà i pari età del Portogallo nella prima giornata degli Europei FIRA in programma a Lombez, in Francia, nella regione del Midi-Pirenei. Gli Azzurrini, dopo le sconfitte contro Francia e Galles nelle prime due giornate del 6 Nazioni di categoria, partecipano alla rassegna iridata nel Girone A insieme a Scozia, Georgia, Belgio, Germania, Russia, Romania e appunto Portogallo. “Abbiamo preparato la partita con grande tranquillità, le strutture di Lombez sono ideali in questo senso e vedo un gruppo sereno in vista di questa prima partita del FIRA” spiega coach Fabio Roselli. “Domani contro il Portogallo dovremo essere noi a fare la partita ed imporre il gioco su cui abbiamo lavorato: detto francamente, non ci aspettiamo un Portogallo in grado di esprimere un rugby evoluto e vogliamo mettere in pratica quanto abbiamo provato in questi giorni di preparazione” prosegue il tecnico romano. “Per molti è il primo grande torneo internazionale e dobbiamo fare esperienza, l’unico punto debole può forse essere questo. Abbiamo alcune assenze importanti, ma gli infortuni di ragazzi di valore come Drissi, Campagnaro e Biancotti rappresentano una grande possibilità per allargare la rosa e far fare esperienza internazionale ad una base di giocatori più ampia”. Questa la formazione in campo domani alle 16.30 contro il Portogallo: 15 David ODIETE (Cosmo Haus Reggio Emilia)*** 14 Gianluca ALTIERI (Rugby Sannio)**** 13 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)** 12 Andrea BETTIN (Rubano Rugby)** 11 Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium)** 10 Riccardo DELLA ROSSA (Marchiol Mogliano)** 9 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)** 8 Vittorio MARAZZI (Amatori Parma)*** - capitano 7 Saif Edin MHADBHI (Ercole Monselice)** 6 Jacopo SALVETTI (Rugby Parma 1931)*** 5 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)** 4 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)** 3 Pietro CECCHINATO (Petrarca Rugby Jr.)** 2 Luca CONTI (AlmavivA UR Capitolina)**** 1 Luca SCARSINI (Marchiol Mogliano)** a disposizione 16 Matteo ZANUSSO (Orved San Donà)** 17 Alain MORICONI (AlmavivA UR Capitolina)**** 18 Stefan IOVENITTI (L’Aquila Rugby)**** 19 Marco BELLUCCI (URC Tirreno)* 20 Luca NOSTRAN (Petrarca Padova Jr)** 21 Gianmarco VIAN (Orved San Donà)** 22 Alessio ZDRILICH (Amatori Parma Rugby)*** 23 Simone MARINARO (Rugby Sannio)**** 24 Shadi EID (Amatori Parma)*** 25 Marco GAZZOLA (Rugby Casale)** 26 Ruggero RENZETTI (Consiel Firenze 1931)**** *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia **è/è stato membro dell’Accademia FIR Nord-Est di Mogliano Veneto ***è/è stato membro dell’Accademia FIR Nord-Ovest di Parma ****è/è stato membro dell’Accademia FIR “Lorenzo Sebastiani” di Roma

