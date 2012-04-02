Home Senza categoria ITALIA U18, DOMANI SEMIFINALE EUROPEA CONTRO LA GEORGIA

di Redazione 02/04/2012

ITALIA U18, DOMANI SEMIFINALE EUROPEA CONTRO LA GEORGIA Madrid (Spagna) – Sandro Ghini e Vincenzo Troiani, responsabili tecnici della Nazionale Italiana Under 18, hanno annunciato la formazione che domani alle ore 12.45 alla Ciudad Universitaria di Madrid affronterà i pari età della Georgia nelle semifinali dal 5° all’8° posto degli Europei FIRA. Dopo la sconfitta nei quarti di finale contro il Galles di venerdì scorso, la giovanile azzurra deve battere la formazione dell’Est Europa – travolta 58-8 dall’Inghilterra – per garantirsi in anticipo la permanenza nel girone Elite della rassegna continentale. “La partita con il Galles ha rappresentato il primo, brusco stop di una squadra che sino alla gara di qualche giorno fa si era sempre espresso nel migliore dei modi – spiega il tecnico dell’U18 Ghini – e da parte dei ragazzi c’è molta voglia di riscattare il quarto di finale perso contro i gallesi. E’ stata una gara particolare, perché abbiamo subito una pesante sconfitta pur avendo circa il 60% del possesso, con alcune mete da palloni persi in attacco che ci hanno allontanati dai nostri avversari. Di certo tutti ci aspettavamo qualcosa in più dalla gara di venerdì. Ora ci aspetta una partita non facile contro il XV georgiano che si è dimostrato molto aggressivo in difesa e sui punti d’incontro, ma anche estremamente falloso: dovremo mettere punti sul tabellone ogni volta che ne avremo la possibilità e dimostrare di essere una squadra sicuramente migliore di quella che ha perso nei quarti” Questa la formazione dell’Italia U18: 15 Mattia BELLINI (Petrarca Padova)* 14 Gabriele DI GIULIO (Frascati Rugby)*** 13 Federico SALERNO (Arix Viadana)** 12 Samuel SENO (Benetton Treviso)* 11 Lorenzo BRUNO (Mantovani Lazio)*** 10 Filippo BUSCEMA (UR Capitolina)*** 9 Steven APPERLEY KHYAM (Arix Viadana)** 8 Mattia CATELLAN (Valsugana Padova)* - capitano 7 Matteo CORAZZI (Cus Perugia)*** 6 Michele BOCCARDO (Petrarca Padova)* 5 Federico RUZZA (Valsugana Padova)* 4 Andrea GOBBO (Valsugana Padova)* 3 Marco SILVA (Amatori Parma)** 2 Paolo RAGAZZI (Petrarca Padova) * 1 Derrick APPIAH (BancaMonteParma Crociati)** a disposizione 16 Niccolò BARUFFALDI (Rugby Parma)** 17 Adriano DANIELE (Nuova Rugby Roma)*** 18 Simone Pietro FERRARI (Rugby Parma)** 19 Leandro TURINO (Partenope Napoli)*** 20 Nicolò SPERANZA (Rugby Reggio)** 21 Alessandro TORLAI (Rugby Reggio)** 22 Gabriele MANGANIELLO (Rugby IV Circolo Benevento)*** 23 Gianluigi SILVESTRI (Rugby Reggio)** 24 Matteo GASPARINI (Benetton Treviso)* 25 Giancarco AMADASI (Arix Viadana)** *Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto **Accademia FIR U18 di Parma ***Accademia FIR U18 “Lorenzo Sebastiani” di Roma

