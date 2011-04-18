Home Senza categoria ITALIA U18, DOMANI SEMIFINALE EUROPEA CONTRO LA GEORGIA

ITALIA U18, DOMANI SEMIFINALE EUROPEA CONTRO LA GEORGIA

di Redazione 18/04/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] ITALIA U18, DOMANI SEMIFINALE EUROPEA CONTRO LA GEORGIA ROSELLI E ROMAGNOLI CAMBIANO IL PACK, DELLA ROSSA CAPITANO Lourdes (Francia) – Fabio Roselli e Stefano Romagnoli, responsabili tecnici della Nazionale Italiana U18, hanno ufficializzato la formazione che domani pomeriggio alle 17.30 affronterà a Lourdes la Georgia nelle semifinali degli Europei FIRA di categoria. Per la sfida alla repubblica ex sovietica, Roselli e Romagnoli confermano quasi integralmente la linea arretrata, con il solo Gazzola che prende il posto di Altieri all’ala. Confermata anche la linea mediana, dove Della Rossa – capitano di giornata con Marazzi in panchina – divide nuovamente la cabina di regia con Padovani. Del tutto rivoluzionato il pacchetto di mischia, con sette cambi ed il solo Andreotti del Calvisano che conserva il posto in seconda linea. “Con tre partite nell’arco di pochi giorni e carichi di lavoro prestabiliti era ovvio optare per un turn-over consistente” spiega il manager degli Azzurrini Gino Donatiello. “Contro la Georgia ci aspetta una battaglia impegnativa sotto il piano fisico, loro arrivano da una vittoria convincente contro la Russia e contro una squadra che proviene dal 6 Nazioni vorranno dimostrare il proprio valore: dovremo avere un atteggiamento più aggressivo ed ordinato di quello avuto contro il Portogallo e sfruttare meglio le occasioni che andremo a creare. Nei quarti di finale abbiamo concretizzato troppo poco rispetto al gioco prodotto, domani non dovremo ripeterci sotto questo punto di vista”. Questo il XV dell’Italia U18 per le semifinali europee: 15 David ODIETE (Cosmo Haus Reggio Emilia)*** 14 Marco GAZZOLA (Rugby Casale)** 13 Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)** 12 Andrea BETTIN (Rubano Rugby)** 11 Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium)** 10 Riccardo DELLA ROSSA (Marchiol Mogliano)** - capitano 9 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)** 8 Alessio ZDRILICH (Amatori Parma Rugby)*** 7 Gianmarco VIAN (Orved San Donà)** 6 Luca NOSTRAN (Petrarca Padova Jr)** 5 Marco BELLUCCI (URC Tirreno)* 4 Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano)** 3 Stefan IOVENITTI (L’Aquila Rugby)**** 2 Alain MORICONI (AlmavivA UR Capitolina)**** 1 Matteo ZANUSSO (Orved San Donà)** a disposizione 16 Luca SCARSINI (Marchiol Mogliano)** 17 Luca CONTI (AlmavivA UR Capitolina)**** 18 Pietro CECCHINATO (Petrarca Rugby Jr.)** 19 Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)** 20 Saif Edin MHADBHI (Ercole Monselice)** 21 Jacopo SALVETTI (Rugby Parma 1931)*** 22 Vittorio MARAZZI (Amatori Parma)*** 23 Simone MARINARO (Rugby Sannio)**** 24 Shadi EID (Amatori Parma)*** 25 Gianluca ALTIERI (Rugby Sannio)**** 26 Ruggero RENZETTI (Consiel Firenze 1931)**** *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia **è/è stato membro dell’Accademia FIR Nord-Est di Mogliano Veneto ***è/è stato membro dell’Accademia FIR Nord-Ovest di Parma ****è/è stato membro dell’Accademia FIR “Lorenzo Sebastiani” di Roma

Condividi Facebook Twitter Whatsapp