ITALIA U20, DOMANI CAVINATO ANNUNCIA I 26 AZZURRINI PER IL MONDIALE ITALIANO DI GIUGNO
di Redazione
24/05/2011
[gallery] ITALIA U20, DOMANI CAVINATO ANNUNCIA I 26 AZZURRINI PER “ITALY 2011” Roma – Tempo di scelte per Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20 che dal prossimo 10 giugno sarà impegnata nel Junior World Championship 2011, rassegna iridata di categoria che s disputerà in Italia per la prima volta. Domani, a conclusione della tre-giorni di test fisici iniziata domenica sera a Tirrenia, il tecnico trevigiano, alla seconda stagione sulla panchina dell’U20, ufficializzerà i nomi dei ventisei atleti convocati per il Mondiale giovanile in cui capitan Piermaria Leso e compagni esordiranno il 10 giugno allo Stadio Monigo di Treviso (ore 20.10, diretta Rai Sport) affrontando la Nuova Zelanda, campione in carica ed imbattuta a livello U20 dal 2008. Lunedì 30 maggio l’Italia U20 si radunerà a Rovigo per iniziare la fase conclusiva della preparazione al Junior World Championship. Nella fase a gironi, dopo l’esordio contro la Nuova Zelanda, gli Azzurrini affronteranno l’Argentina il 14 giugno a Rovigo ed il 18 torneranno a Monigo per sfidare il Galles. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DI “ITALIA 2011” CLICCA QUI PER INFORMAZIONI SULLA BIGLIETTERIA DI “ITALIA 2011”
Articolo Precedente
INVITO CONFERENZA STAMPA FINALE ECCELLENZA - ROVIGO, 26 MAGGIO
Articolo Successivo
SERIE A, REGGIO EMILIA SEDE DELLA FINALE-PROMOZIONE DI DOMENICA 29 MAGGIO
Redazione