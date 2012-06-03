ITALIA U20, DOMANI ESORDIO IRIDATO A CAPE TOWN CONTRO L'INGHILTERRA
di Redazione
03/06/2012
ITALIA U20, DOMANI ESORDIO IRIDATO A CAPE TOWN CONTRO L’INGHILTERRA GLI AZZURRINI IN DIFFERITA RAI SPORT 2 ALLE ORE 18.45 NEL TURNO INAUGURALE Cape Town – Craig Green, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha annunciato la formazione che domani alle 16.45 affronterà l’Inghilterra allo stadio della University of Western Cape nella prima giornata del Junior World Championship che si disputa quest’anno a Cape Town e Stellenbosch. L’incontro verrà trasmesso in differita alle 18.45 su Rai Sport 2. Questa la formazione: 15 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)* 12 Andrea BETTIN (Rubano Rugby) 11 Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* 10 Edoardo PADOVANI (Marchio Mogliano)* 9 Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* 8 Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio)* 7 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* 6 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) 5 Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* 4 Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) 3 Leonardo BORTOLETTI (Rubano Rugby) 2 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* - capitano 1 Sami DRISSI-PANICO (UR Capitolina)* a disposizione 16 Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) 17 Luca SCARSINI (Udine Rugby) 18 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) 19 Marco BELLUCCI (Rugby Emergenti Cecina)* 20 Jacopo SALVETTI (Sertori Sondrio)* 21 Marcello VIOLI (Rugby Noceto)* 22 John APPERLEY (Rugby Reggio) 23 Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia
