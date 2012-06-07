ITALIA U20, DOMANI SECONDO MATCH IRIDATO CONTRO IL SUDAFRICA
di Redazione
07/06/2012
ITALIA U20, DOMANI SECONDO MATCH IRIDATO CONTRO IL SUDAFRICA Cape Town (Sudafrica) – Craig Green, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha annunciato la formazione che domani alle 18.45 (differita Rai Sport 2 sabato ore 11.20), al Western Cape University Stadium di Cape Town, affronterà il Sudafrica nella seconda giornata dell’IRB Junior World Championship. Gli Azzurrini si presentano alla partita contro i padroni di casa, battuti a sorpresa dall’Irlanda nel match inaugurale e costretti a vincere con ampio margine per continuare a puntare ad un posto tra le prime quattro, orfani del centro Michele Campagnaro infortunatosi nel match d’esordio contro l’Inghilterra, perso per 64-5. Undici cambi nel quindici titolare scelto da Green rispetto alla prima giornata, con il centro della Mantovani Lazio Giulio Bisegni che rileva i gradi di capitano da Giovanni Maistri, che parte dalla panchina con Luca Conti tallonatore titolare. Questa la formazione dell’Italia U20: 15 Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) - capitano 12 Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)* 11 Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* 10 John APPERLEY (Rugby Reggio) 9 Marcello VIOLI (Rugby Noceto)* 8 Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby)* 7 Jacopo SALVETTI (Sertori Sondrio)* 6 Guglielmo ZANINI (M-Three San Donà)* 5 Marco BELLUCCI (Rugby Emergenti Cecina)* 4 Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) 3 Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) 2 Luca CONTI (Udine Rugby)* 1 Luca SCARSINI (Udine Rugby)* a disposizione 16 Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) 17 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* 18 Sami DRISSI-PANICO (UR Capitolina)* 19 Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* 20 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) 21 Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* 22 Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* 23 Andrea BETTIN (Rubano Rugby)* Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
"CONTRO I PUMAS CON LO SPIRITO DEL 6 NAZIONI"
Articolo Successivo
RABODIRECT PRO12, LE ZEBRE LA NUOVA FRANCHIGIA ITALIANA
Redazione