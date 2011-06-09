ITALIA U20, FATTA LA FORMAZIONE PER SFIDARE I BABY-BLACKS DOMANI A TREVISO
di Redazione
09/06/2011
[gallery] MONDIALI U20, L’ITALIA SFIDA GLI IMBATTIBILI BABY BLACKS CAVINATO ANNUNCIA IL XV PER L’ESORDIO IRIDATO DI DOMANI A TREVISO Treviso – Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha ufficializzato la formazione che domani sera esordirà al Monigo di Treviso nel Junior World Championship “Italy 2011” affrontando nel match inaugurale la Nuova Zelanda, tre volte consecutive vincitrice del Mondiale U20. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 20.10, con diretta su Rai Sport 2 e streaming web sul sito ufficiale della manifestazione www.irb.com/jwc e sul portale dell’emittente di stato www.raisport.rai.it Per la sfida inaugurale contro i Baby Blacks campioni in carica Cavinato punta in larga parte sulla formazione protagonista dell’ultimo RBS 6 Nazioni di categoria, con Saverio Bruni chiamato a vestire la maglia numero dieci di mediano d’apertura in sostituzione dell’infortunato Luca Morisi: per l’atleta della Mantovani Lazio si tratta del debutto assoluto con la maglia dell’Italia U20. Questa sera gli Azzurrini hanno svolto un allenamento di rifinitura sul prato dello Stadio Monigo di Treviso. Questa la formazione che affronterà domani sera a Treviso la Nuova Zelanda nel primo turno della Pool A dei Mondiali U20, che si disputano in Italia per la prima volta: 15 Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* 12 Francesco MENON (Consiel Firenze)* 11 Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* 10 Saverio BRUNI (Mantovani Lazio) 9 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 8 Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* 7 Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* 6 Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby)* 5 Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* 4 Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano 2 Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* 1 Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* a disposizione 16 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* 17 Riccardo CAGNA (MPS Viadana) 18 Filippo GEROSA (BancaMonteParma Crociati)* 19 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* 20 Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* 21 Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)** 22 Marco Antonio GENNARI (BancaMonteParma Crociati)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR U20 “Ivan Francescato” *è membro dell’Accademia FIR U18 di Mogliano Veneto
