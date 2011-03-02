ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA FRANCIA
di Redazione
02/03/2011
ITALIA U20, I CONVOCATI PER LA FRANCIA AZZURRINI IN CAMPO VENERDI’ 11 MARZO AL SAN MICHELE DI CALVISANO Roma – Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventiquattro giocatori per la quarta giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria che, venerdì 11 marzo al San Michele di Calvisano, metterà gli Azzurrini di fronte ai pari età della Francia. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato alle ore 19.00, con diretta su Rai Sport e sul portale www.raisport.rai.it Gli Azzurrini si raduneranno a Calvisano domenica 6 marzo. Questi i convocati: Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)* Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* Giacomo BRANCOLI (Livorno Rugby)* Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) Pietro CECCARELLI (Mantovani Lazio) Cristian CERIONI (MPS Viadana) Alessandro FURIA (Petrarca Padova)* Marco FUSER (Benetton Treviso)* Marco GENNARI (BancaMonteParma Crociati) Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano Andrea LUPETTI (Estra I Cavalieri Prato)* Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* Francesco MENON (Consiel Firenze 1931)* Luca MORISI (Rugby Grande Milano)* Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Articolo Precedente
A VIGNOLA INCONTRO SU LEGALITA' E REGOLE CON LA RUGBY ROVIGO DELTA
Articolo Successivo
SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XVI GIORNATA
Redazione