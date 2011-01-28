ITALIA U20, I CONVOCATI PER LE PRIME DUE GIORNATE DEL 6 NAZIONI
di Redazione
28/01/2011
Sono ventidue gli atleti convocati dal responsabile tecnico dell’Italia U20, Andrea Cavinato, per le prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni di categoria che, per gli Azzurrini, scatta venerdì 4 febbraio alle ore 19.00 (diretta Rai Sport 2/www.raisport.rai.it) al “XXV Aprile” di Parma contro i pari età dell’Irlanda. L’Italia U20 si radunerà a Parma domenica 30 gennaio, e la rosa di ventidue convocati verrà integrata dopo gli impegni agonistici del week-end con due ulteriori selezioni, portando a ventiquattro il numero complessivo di atleti che prepareranno la sfida con l’Irlanda e quella di venerdì 11 febbraio a Bath contro l’Inghilterra. “Dobbiamo fare i conti con alcuni infortuni, soprattutto in alcuni reparti specifici come la seconda linea – ha detto Cavinato commentando le convocazioni – ma contiamo di risolvere i nostri problemi in tempo per l’esordio contro l’Irlanda di venerdì a Parma. Gli irlandesi ci hanno messo in difficoltà sul movimento della palla quando li abbiamo affrontati ad ottobre e per questo abbiamo lavorato molto nei giorni scorsi con Omar Mouneimne. Il lavoro del tecnico della difesa della Nazionale ha dato ottimi frutti già nell’amichevole contro le Fiamme Oro dei giorni scorsi, per questo motivo contiamo che possa aiutarci significativamente venerdì sera contro l’Irlanda, una squadra che individualmente è molto rapida, contrattacca bene e ha un bel possesso da rimessa laterale. Noi cercheremo in tutti i modi di conquistare i nostri palloni e di mantenere il possesso perché reputiamo che, così facendo, sia possibile metterli in difficoltà”. Questi i convocati dell’Italia U20: Giovanni ALBERGHINI (HBS GranDucato Parma)* Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano)* Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* Riccardo CAGNA (MPS Viadana)* Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) Augusto COSULICH (Benetton Treviso)* Timi ENODEH (Banca Monte Parma Crociati)* Marco FUSER (Benetton Treviso)* Marco Antonio GENNARI (BancaMonteParma Crociati) Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* Amar KUDIN (Benetton Treviso) Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* Luca MORISI (Rugby Grande Milano)* Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo) Edoardo RUFFOLO (BancaMonteParma Crociati) Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”
Redazione