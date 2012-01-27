Home Senza categoria ITALIA U20, I VENTIQUATTRO AZZURRINI PER IL DEBUTTO NEL 6 NAZIONI

di Redazione 27/01/2012

NAZIONALE U20, GLI AZZURRINI PER IL MATCH CON LA FRANCIA Roma – Craig Green, responsabile tecnico dell’Italia U20, ha ufficializzato la lista dei ventiquattro atleti convocati per prendere parte al match inaugurale del 6 Nazioni di categoria, in programma venerdì 3 febbraio (ore 20.40, diretta Rai Sport 2) allo Stade Pierre Rajon di Bourgoin contro la Francia. I ventiquattro Azzurrini, che ieri hanno svolto un allenamento congiunto a Roma contro la Nazionale Maggiore, si raduneranno domenica 29 gennaio a Rovigo e martedì svolgeranno un allenamento congiunto contro la Femi-CZ Vea Rovigo alla vigilia della partenza per Bourgoin. Questa la lista dei convocati: Piloni Antonio BRANDOLINI (L’Aquila Rugby) Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) Sami DRISSI (UR Capitolina)* Luca SCARSINI (Udine Rugby)* Tallonatori Luca CONTI (UR Capitolina)* Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Seconde linee Cesare BERTON (Petrarca Padova) Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby)* Flanker/N.8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea Rovigo) Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) Mediani di mischia Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* Mediani d’apertura Riccardo DELLA ROSSA (Udine Rugby)* Centri John APPERLEY (Rugby Reggio) Andrea BETTIN (Roccia Rubano)* Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)* Ali Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* Estremi Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* David Michael ODIETE (Rugby Reggio)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

