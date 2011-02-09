Home Federazione Italiana Rugby ITALIA U20, LA FORMAZIONE PER IL SECONDO TURNO DEL 6 NAZIONI

di Redazione 09/02/2011

Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha annunciato oggi la formazione che affronterà i pari età dell’Inghilterra venerdì alle 19.30 locali (20.30 in Italia) al Recreation Ground di Bath nella seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria. Alcune novità nella formazione degli Azzurrini, con Palazzani che passa da mediano di mischia ad estremo cedendo la maglia numero 9 a Callori di Vignale, mentre Visentin rileva a secondo centro lo squalificato Alberghini e Riccioli rileva Ruffolo in terza linea, con Bocchi che passa da flanker a numero otto. Confermati i primi otto uomini del pack. “Rispetto alla partita con l’Irlanda della settimana scorsa – ha detto Cavinato – dovremo migliorare decisamente la conquista per offrire agli inglesi il minor numero possibile di palloni giocabili. Anche l’efficacia sui punti d’incontro dovrà essere migliorata, dovremo mantenere la linea e non creare intervalli intorno al numero dieci”. Oggi l’Italia U20 si trasferirà a Bath via Londra. Questa la formazione: 15 Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) 14 Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* 13 Michele VISENTIN (Benetton Treviso)* 12 Tommaso CASTELLO (Banco di San Giorgio Cus Genova) 11 Marco GENNARI (BancaMonteParma Crociati) 10 Luca MORISI (Rugby Grande Milano)* 9 Vittorio CALLORI DI VIGNALE (Estra I Cavalieri Prato)* 8 Jacopo BOCCHI (Benetton Treviso)* 7 Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio)* 6 Edoardo GHIRALDINI (Petrarca Padova)* 5 Alfio MAMMANA (Amatori Catania)* 4 Marco FUSER (Benetton Treviso)* 3 Piermaria LESO (Petrarca Padova)* - capitano 2 Amar KUDIN (Benetton Treviso) 1 Nicola QUAGLIO (Femi-CZ Rovigo) a disposizione 16 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* 17 Maurizio ALUIGI (Cammi Calvisano)* 18 Mattia CAGNA (MPS Viadana)* 19 Andrea BALSEMIN (HBS GranDucato Parma)* 20 Matteo DELL’ACQUA (Rugby Grande Milano)*/Francesco MENON (Consiel Firenze)* 21 Augusto COSULICH (Benetton Treviso) 22 Matteo APPIANI (Cammi Calvisano)*/Cristian CERIONI (MPS Viadana) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

