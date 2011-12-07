Home Senza categoria ITALIA U20, LA SELEZIONE AZZURRA BATTUTA 10-17 DAI FRANCESI A LIVORNO

ITALIA U20, LA SELEZIONE AZZURRA BATTUTA 10-17 DAI FRANCESI A LIVORNO

di Redazione 07/12/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U20, LA SELEZIONE AZZURRA BATTUTA 10-17 DAI FRANCESI A LIVORNO Livorno – Un secondo tempo trascorso quasi interamente nella metà campo avversaria ed un ultimo quarto di gara passato dentro i ventidue metri francesi non sono sufficienti alla Selezione Italiana U20 allenata da Craig Green per avere la meglio, oggi pomeriggio all’”Aldo Montano” di Livorno, della selezione transalpina proveniente dall’accademia francese di Marcoussis. La rappresentativa azzurra è stata battuta per 10-17, pagando a caro prezzo due ingenuità difensive che, nella prima frazione di gioco, hanno permesso agli ospiti di andare a riposo in vantaggio per 10-12, con i punti italiani messi a segno dal Michele Campagnaro (una meta) e dall’apertura Riccardo Della Rossa (una trasformazione ed un piazzato). Una meta in apertura di ripresa ha poi fissato lo score sul risultato finale ed inutile è stato il lungo arrembaggio italiano, con alcuni errori di finalizzazione che hanno impedito di pareggiare i conti in un derby latino che, mai come questa volta, è parso equilibrato. “Sicuramente non possiamo essere contenti per il risultato, potevamo vincere o almeno conquistare il pareggio ed invece siamo tornati a casa con una sconfitta – ha detto Craig Green, da quest’anno sulla panchina dell’Italia U20 – ma ci sono molte positività che sono emerse dalla gara di questo pomeriggio. La squadra ha prodotto molto gioco, soprattutto nel secondo tempo, anche se non siamo riusciti a marcare tutti i punti che abbiamo costruito. Sicuramente il livello di gioco che ci aspetterà al 6 Nazioni (esordio il 3 febbraio proprio contro la Francia) sarà più alto di quello di oggi, ma abbiamo grande fiducia nelle potenzialità di questa squadre e siamo sicuri di poter ottenere buoni risultati nel corso del Torneo”. Livorno, Stadio “Aldo Montano” – mercoledì 7 dicembre 2011 no-cap match U20 Selezione Italiana v Selezione Accademia FFR 10-17 (p.t. 10-12) Marcatori Italia: p.t. meta Campagnaro tr. Della Rossa, cp. Della Rossa Sel. Italiana: Odiete; Esposito, Campagnaro, Boni, Sarto; Della Rossa, Calabrese; Riccioli, De Marchi An., Beretto; Mammana, Zdrilich; Brandolini, Maistri, Drissi altri convocati: Berton, Ceccarelli, Conti, Farolini, Marinaro, Moreschi, Morsellino, Nostran, Padovani, Sciacca, Zanusso all. Green

Condividi Facebook Twitter Whatsapp