di Redazione 10/04/2012

ITALIA U20, RADUNO A TIRRENIA DAL 16 AL 18 APRILE Roma – Sono diciotto gli atleti convocati da Craig Green, responsabile tecnico dell’Italia U20, per il raduno in programma a Tirrenia dal 16 al 18 aprile in preparazione al Junior World Championship “Sudafrica 2012” in programma a giugno a Cape Town e Stellenbosch. Al raduno prenderanno parte anche tutti gli atleti dell’Accademia “Ivan Francescato” di Tirrenia disponibili per gli allenamenti. Questi i diciotto atleti esterni all’Accademia di Tirrenia convocati per il raduno pre-mondiale: Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) John Keanu APPERLEY (Rugby Reggio) Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Antonio BRANDOLINI (L’Aquila Rugby) Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* Marco CAPRARO (Rugby Belluno) Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea Rovigo) Davide FAROLINI (BancaMonteParma Crociati) Francesco FAVARO (Petrarca Padova) Lorenzo FAVARO (Fiamme Oro Roma) Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* Alex MAMMANA (Petrarca Padova)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) Guglielmo ZANINI (M-Three San Donà)* *è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” Queste le date e gli orari degli incontri dell’Italia U20 nel Mondiale di categoria di giugno: Cape Town, UCT Stadium - 4 giugno, ore 16.45 Inghilterra v Italia Cape Town, UCT Stadium - 8 giugno, ore 18.45 Sudafrica v Italia Stellenbosch, Danie Craven Stadium - 12 giugno, ore 14.45 Italia v Irlanda Semifinali 16 giugno Finali 20 giugno

