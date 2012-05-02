ITALIA U20, RADUNO PRE-MONDIALE A TIRRENIA DAL 7 AL 9 MAGGIO
di Redazione
02/05/2012
ITALIA U20, RADUNO PRE-MONDIALE A TIRRENIA DAL 7 AL 9 MAGGIO Roma – Nuovo raduno pre-Mondiale per l’Italia U20 di Craig Green, che si ritroverà a Tirrenia dal 7 al 9 maggio in vista del Junior World Championship di giugno in Sudafrica. Diciotto gli atleti convocati presso il CPO toscano, a cui si aggiungeranno gli atleti in forza all’Accademia FIR “Ivan Francescato” disponibili per gli allenamenti. Questi i diciotto atleti convocati a Tirrenia: John Keanu APPERLEY (Rugby Reggio) Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Leonardo BORTOLETTI (Rubano Rugby) Antonio BRANDOLINI (L’Aquila Rugby) Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea Rovigo) Davide FAROLINI (BancaMonteParma Crociati) Francesco FAVARO (Petrarca Padova) Lorenzo FAVARO (Fiamme Oro Roma) Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) Andrea LOFRESE (Marchiol Mogliano) Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* Davide MARAN (Femi-CZ Vea Rovigo) Davide MIGLIETTI (Rugby Banco di Brescia) Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) Guglielmo ZANINI (M-Three San Donà)* *è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato"
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Redazione