Home Senza categoria ITALIA U20, TRENTA AZZURRINI PER L'RBS 6 NAZIONI 2012

ITALIA U20, TRENTA AZZURRINI PER L'RBS 6 NAZIONI 2012

di Redazione 16/01/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA U20, TRENTA AZZURRINI PER L’RBS 6 NAZIONI 2012 Roma – Craig Green, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato trenta giocatori in vista delle prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni di categoria. Gli Azzurrini esordieranno venerdì 3 febbraio a Bourgoin contro la Francia (ore 20.45) ed una settimana più tardi faranno il proprio esordio interno al “Battaglini” di Rovigo (ore 19.00, diretta Rai Sport) affrontando l’Inghilterra, vincitrice dell’edizione 2011 e vice-campione del mondo. L’Italia U20 si radunerà a Roma lunedì 23 gennaio presso l’Hotel Villa Maria Regina dove gli Azzurrini si alleneranno sino a giovedì 26 quando il tecnico Green renderà nota la lista dei ventiquattro convocati per il match inaugurale contro la Francia. Gli atleti scelti per l’esordio nel Torneo torneranno a radunarsi domenica 29 gennaio a Rovigo in vista della partenza per Bourgoin fissata per mercoledì 1 febbraio. “E’ un grande piacere per me poter guidare una Nazionale Italiana impegnata in un Torneo di questo livello” ha dichiarato Craig Green, all’esordio sulla panchina degli Azzurrini. “Tra i trequarti avremo alcune assenze dettate da infortunio, nel caso di Angelo Esposito, dalla convocazione con la Nazionale Maggiore. Stiamo valutando alcune soluzioni alternative sia per i centri che per le ali, e per questo abbiamo puntato su alcuni nomi nuovi”. “Anche tra gli avanti ci sono alcune novità – ha proseguito Green – ed i convocati sono diciannove perché vogliamo un quadro complessivo dello stato dei giocatori e perché, per un Torneo lungo e difficile come il 6 Nazioni, vogliamo avere la rosa il più ampia possibile”. “Vogliamo puntare da subito su un rugby moderno, di movimento, sfruttando le abilità della nostra linea arretrata – ha detto il tecnico dell’Italia U20 – ma anche dare alternanza tra il gioco dei nostri avanti e quello dei trequarti. La mischia è consistente ed in alcune partite che ci aspettano potrà rappresentare un importante punto di forza: ci sono diversi atleti del pack che stanno accumulando esperienza in Eccellenza e questo potrà tornarci utile nel Torneo”. “Contro la Francia credo si possa fare molto bene” ha detto Green. “Abbiamo affrontato l’Accademia francese in autunno a Livorno e credo non siano molto più avanti di noi, possiamo affrontare la partita in modo positivo. Contro l’Inghilterra a Rovigo sarà una gara più dura, a livello giovanile gli inglesi hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni”. Questi i trenta Azzurrini convocati per il raduno di Roma del 23 gennaio: Piloni Antonio BRANDOLINI (L’Aquila Rugby) Pietro CECCARELLI (Stade Rochelais) Sami DRISSI (UR Capitolina)* Luca SCARSINI (Udine Rugby)* Tallonatori Luca CONTI (UR Capitolina)* Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* Seconde linee Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* Matteo MARAN (Femi-CZ Vea Rovigo) Alessio ZDRILICH (Ospitaletto Rugby)* Flanker/N.8 Federico CONFORTI (Petrarca Padova)* Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea Rovigo) Andrea LOFRESE (Marchiol Mogliano) Vittorio MARAZZI (Sertori Sondrio)* Luca NOSTRAN (Petrarca Padova)* Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) Jacopo SALVETTI (Sertori Sondrio)* Mediani di mischia Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* Simone MARINARO (Accademia Nazionale FIR)* Mediani d’apertura Riccardo DELLA ROSSA (Udine Rugby)* Davide FAROLINI (BancaMonteParma Crociati) Centri Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Andrea BETTIN (Roccia Rubano)* John APPERLEY (Rugby Reggio) Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano)* Ali Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Leonardo SARTO (Petrarca Padova)* Estremi Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* David Michael ODIETE (Rugby Reggio)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

Condividi Facebook Twitter Whatsapp