di Redazione 11/05/2012

ITALIA U20, ULTIMO RADUNO PRE-MONDIALE A TIRRENIA DAL 17 AL 20 MAGGIO AL TERMINE DEL RITIRO GREEN ANNUNCERA’ I VENTISEI PER “SUDAFRICA 2012” Roma – Craig Green, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato trenta giocatori per il raduno in programma presso il CPO di Tirrenia (Pisa) dal 17 al 20 maggio, ultima tappa di preparazione al Junior World Championship “Sudafrica 2012”. Lo staff tecnico ha deciso di lasciare a riposo, per l’ultimo raduno prima della partenza per Città del Capo, sede insieme a Stellenbosch della rassegna iridata di categoria, alcuni dei giocatori in forza all’Accademia FIR di Tirrenia che hanno preso parte al 6 Nazioni U20 ed al Campionato di Serie A disputato dalla squadra della struttura federale. La loro posizione verrà riconsiderata in vista dell’annuncio dei ventisei convocati per il “Sudafrica 2012”, previsto a conclusione del raduno del 17-20 maggio. Questi gli atleti convocati per il raduno di Tirrenia: John APPERLEY (Rugby Reggio) Marco BELLUCCI (Rugby Cecina)* Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)* Andrea BETTIN (Rubano Rugby)* Giulio BISEGNI (Mantovani Lazio) Tommaso BONI (Marchiol Mogliano)* Leonardo BORTOLETTI (Rubano Rugby) Guido CALABRESE (San Gregorio Catania)* Luca CONTI (Udine Rugby)* Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Vea Rovigo) Davide FAROLINI (Banca Monte Parma Crociati) Francesco FAVARO (Petrarca Padova) Matteo FERRO (Femi-CZ Vea Rovigo) Domenico GRASSOTTI (Banca Monte Parma Crociati)* Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)* Andrea LOFRESE (Marchiol Mogliano) Alfio MAMMANA (L’Aquila Rugby)* Matteo Davide MARAN (Femi-CZ Vea Rovigo) Saif Edin MHADHBI (Ercole Monselice)* Alain MORICONI (UR Capitolina)* Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* Sami PANICO (UR Capitolina) Ruben RICCIOLI (Mantovani Lazio) Jacopo SALVETTI (Sertori Sondrio)* Giovanni SCALVI (Rugby Reggio) Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)* Marcello VIOLI (Coop Rugby Noceto)* Matteo ZANUSSO (M-Three San Donà)* è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

