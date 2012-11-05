Loading...

ITALIA U20, VENTISEI AZZURRI A PARMA DALL'11 NOVEMBRE

05/11/2012

ITALIA U20, VENTISEI AZZURRI A PARMA DALL'11 NOVEMBRE Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico dell’Italia U20, ha convocato ventisei giocatori per il raduno in programma a Parma dall’11 al 15 novembre. A conclusione del raduno è in programma un incontro non ufficiale con l’Italia Emergenti, in raduno negli stessi giorni presso le strutture di Moletolo. Questi i ventisei Azzurrini convocati: Nicolò ALBANO (Rugby Viadana) Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) Mattia BELLINI (Petrarca Padova) Andrea BETTIN (Petrarca Padova)* Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby)* Luca CONTI (L’Aquila Rugby)* Riccardo DELLA ROSSA (Estra I Cavalieri Prato)* Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)* Enrico FRANCESCATO (Petrarca Padova) Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)* Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)* Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)* Maxime Mata MBANDA’ (Rugby Grande Milano)* Pietro Amedeo MORESCHI (Rugby Viadana) Alain MORICONI (UR Capitolina)* David Michael ODIETE (Zebre Rugby)* Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* Sami PANICO (Mantovani Lazio)* Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)* Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)* Samuel SENO (Benetton Treviso)* Abou SOUARE (Rugby Viadana) Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)* Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)* è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
