ITALIA U20, VENTISETTE AZZURRINI A TIRRENIA DAL 21 AL 23 OTTOBRE
di Redazione
10/10/2012
ITALIA U20, VENTISETTE AZZURRINI A TIRRENIA DAL 21 AL 23 OTTOBRE A CONCLUSIONE DEL RADUNO INCONTRO NON UFFICIALE CON L’ITALIA EMERGENTI Roma – Gianluca Guidi, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventisette giocatori per il raduno di preparazione all’attività internazionale 2012/13 che si svolgerà dal 21 al 23 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. A conclusione del raduno, il 23 ottobre, è in programma una partita non ufficiale contro la Nazionale Emergenti, a sua volta impegnata in uno stage di preparazione presso le strutture di Tirrenia. Questi i ventisette Azzurrini convocati da Gianluca Guidi: Nicolò ALBANO (Rugby Viadana) Michele ANDREOTTI (Cammi Calvisano) Mattia BELLINI (Petrarca Padova) Giovanni BENVENUTI (Marchiol Mogliano)* Andrea BETTIN (Petrarca Padova)* Rudy BIANCOTTI (Valtellina Rugby)* Riccardo BRUGNARA (Leicester Tigers Academy) Filippe BUSCEMA (UR Capitolina) Riccardo DELLA ROSSA (Estra I Cavalieri Prato)* Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso)* Alisoon GOBBO (Vea-FemiCZ Rovigo Delta) Filippo GUARDUCCI (Marchiol Mogliano)* Stefano IOVENITTI (Paganica Rugby)* Vittorio MARAZZI (Crociati Rugby)* Simone MARINARO (Fiamme Oro Roma)* Maxime Mata MBANDA’ (Rugby Grande Milano) Pietro Amedeo MORESCHI (Rugby Viadana) Alain MORICONI (UR Capitolina)* David Michael ODIETE (Zebre Rugby)* Edoardo PADOVANI (Marchiol Mogliano)* Sami PANICO (Mantovani Lazio)* Giacomo RIEDO (Zhermack Badia)* Jacopo SALVETTI (Cammi Calvisano)* Luca SCARSINI (Cammi Calvisano)* Andrea TROTTA (Nuova Rugby Roma)* Gianmarco VIAN (M-Three San Donà)* Alessio ZDRILICH (Cammi Calvisano)* è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
TROFEO ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI I GIORNATA
Articolo Successivo
SABATO ARRIVA IL PERPIGNAN
Redazione