di Redazione 10/10/2012

ITALIA v ALL BLACKS ED RBS 6 NAZIONI, CONTINUANO LE OFFERTE SPECIALI Roma – La Federazione Italiana Rugby, visto il successo riscosso dalla promozione “1+3” che – per i soli settori di Curva e Distinti rispettivamente a 37€ e 61€ - permette di assistere tanto al Cariparma Test Match Italia v Nuova Zelanda del 17 novembre che ai tre incontri interni della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2013, ha deciso di postporre la conclusione della speciale offerta sino al 16 di novembre, vigilia della partita contro i Campioni del Mondo neozelandesi. Prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti e modalità d’acquisto dei prossimi appuntamenti dell’Italrugby sono disponibili nell’area Biglietti del sito federale PAGINA UFFICIALE BIGLIETTERIA FIR

