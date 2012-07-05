ITALIA v ALL BLACKS, OLIMPICO GIA' OLTRE QUOTA VENTIMILA
05/07/2012
ITALIA v ALL BLACKS, OLIMPICO GIA’ OLTRE QUOTA VENTIMILA Roma – Centotrentacinque giorni al Cariparma Test Match tra l’Italia e gli All Blacks neozelandesi, gara clou del calendario autunnale degli Azzurri in calendario sabato 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma, e la prevendita per la sfida di Parisse e compagni ai campioni del mondo in carica non si arresta in vista dell’estate. La FIR informa che oggi sono infatti superati i ventimila biglietti complessivi, tra abbonamenti e tagliandi singoli, con riscontri particolarmente positivi per la speciale promozione “1+3” che permette di acquistare a partire da 37€ i biglietti per assistere non solo alla sfida ai Campioni del Mondo ma anche alle tre gare interne degli Azzurri nell’RBS 6 Nazioni 2013 (Italia v Francia 3 febbraio, Italia v Galles 23 febbraio, Italia v Irlanda 16 marzo), tutte in programma nel più prestigioso impianto sportivo della Capitale, ottenendo al tempo stesso l’ingresso di diritto nel fan-club “Azzurro XV” per coloro che acquistano via internet (www.listicket.it) o tramite Call Center LIS (892.982). Gli abbonamenti rappresentano il 25% circa, ad oggi, del venduto complessivo: un dato senza precedenti, che appare destinato ad aumentare al termine delle vacanze estive e con l’avvicinarsi della partita contro i tuttineri e con la data di chiusura della campagna abbonamenti, fissata al 15 di ottobre. “La campagna abbonamenti, con una politica dei prezzi rivolta in particolar modo ai giovani ed alle famiglie, sta riscuotendo considerevole successo: a circa cinque mesi dalla partita contro la Nuova Zelanda abbiamo venduto oltre un quarto dei biglietti complessivamente disponibili per la partita di novembre e questo non può che confortarci, spingendoci al tempo stesso a promuovere sempre di più i grandi eventi internazionali dei prossimi mesi, per continuare sulla strada proficuamente intrapresa, insieme al CONI, nel corso dell’ultimo RBS 6 Nazioni” ha detto il Presidente della FIR, Giancarlo Dondi. Modalità di acquisto - Online su www.listicket.it - nelle ricevitorie abilitate LIS (elenco su www.listicket.it) - Call Center LIS 892.982 Abbonamento All Blacks/6 Nazioni + carta fedeltà “Azzurro XV” (acquistabile solo su internet o tramite Call Center 892.982 sino al 15 ottobre) Distinti 61€ Curve 37€ Abbonamento All Blacks/6 Nazioni (acquistabile sino al 15 ottobre in tutti i punti LIS) Distinti 70€ Curve 42€ Abbonamento 6 Nazioni + carta fedeltà “Azzurro XV” (acquistabile solo su internet o tramite Call Center 892.982 sino al 15 ottobre) Tribuna Monte Mario bassa 169€ Tribuna Tevere bassa/media 148€ Tribuna Monte Mario media 127€ Tribuna Tevere alta 106€ Tribuna Monte Mario alta 85€ Tribuna Tevere parterre 85€ Distinti 53€ Curve 32€ Abbonamenti 6 Nazioni (acquistabile sino al 15 ottobre in tutti i punti LIS) Tribuna Monte Mario bassa 192€ Tribuna Tevere bassa/media 168€ Tribuna Monte Mario media 144€ Tribuna Tevere alta 120€ Tribuna Monte Mario alta 96€ Tribuna Tevere parterre 96€ Distinti 60€ Curve 36€ Biglietti singoli Tribuna Monte Mario bassa 80€ Tribuna Tevere bassa/media 70€ Tribuna Monte Mario media 60€ Tribuna Tevere alta 50€ Tribuna Monte Mario alta 40€ Tribuna Tevere parterre 40€ Distinti 25€ Curve 15€ Biglietti singoli ridotti (over 65/U16) Tribuna Monte Mario bassa 64€ Tribuna Tevere bassa/media 56€ Tribuna Monte Mario media 48€ Tribuna Tevere alta 40€ Tribuna Monte Mario alta 32€ Tribuna Tevere parterre 32€ Distinti 20€ Curve 12€
