Home Senza categoria ITALIA v AUSTRALIA, A DENIS DALLAN E CRISTIANO CREMONINI GLI INNI NAZIONALI

ITALIA v AUSTRALIA, A DENIS DALLAN E CRISTIANO CREMONINI GLI INNI NAZIONALI

di Redazione 23/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ITALIA v AUSTRALIA, A DENIS DALLAN E CRISTIANO CREMONINI GLI INNI NAZIONALI Roma – Due voci d’eccezione, entrambe già conosciute – una in duplice veste – dal popolo del rugby: domani, all’Artemio Franchi di Firenze che ospita (ore 15, diretta La7) il Cariparma Test Match Italia v Australia, il giovane tenore Cristiano Cremonini intonerà “Advance Australia Fair” dopo aver già cantato l’inno neozelandese sabato scorso all’Olimpico; subito dopo toccherà a Denis Dallan, ex ala della Nazionale, cantare insieme al pubblico del Franchi ed ai suoi ex compagni di squadra l’Inno di Mameli. Dallan, 35 anni e 42 caps con la maglia della Nazionale con cui ha giocato sino al 2007, sarà per la terza volta a fianco dell’Italrugby nella sua nuova veste di tenore dopo aver cantato l’inno italiano nel 2009 a San Siro contro la Nuova Zelanda e nel 2012 all’Olimpico di Roma contro la Scozia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp