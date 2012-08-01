ITALIA v AUSTRALIA, DA DOMANI IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL CARIPARMA TEST MATCH DI FIRENZE
di Redazione
01/08/2012
CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v AUSTRALIA DOMANI IN VENDITA I BIGLIETTI PER FIRENZE Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che, a partire da giovedì 2 agosto, sarà possibile acquistare tramite il vendor ufficiale Listicket (www.listicket.it) i biglietti del Cariparma Test Match Italia v Australia che il prossimo 24 novembre, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, concluderà la serie autunnale che vede impegnati gli Azzurri del CT Jacques Brunel. La sfida tra gli Azzurri ed i Wallabies, seconda forza del ranking internazionale alle spalle della Nuova Zelanda campione del mondo in carica – avversaria degli Azzurri la settimana prima all’Olimpico di Roma – riporta il grande rugby internazionale a Firenze due anni dopo l’esordio assoluto del capoluogo toscano sulla scena dei test-match: anche in quell’occasione l’Italia ospitò il XV oroverde, due volte iridato nel 1991 e nel 1999. Per il Cariparma Test Match del prossimo 24 novembre, la FIR ed il Comitato organizzatore partecipato dal Comune di Firenze e da ACF Fiorentina propongono prezzi d’eccezione, volti a coinvolgere non solo gli appassionati ed i tifosi azzurri di lungo corso ma – come già a Roma in occasione dell’ultimo RBS 6 Nazioni – ma anche giovani e famiglie che si affacciano per la prima volta sulla vetrina del rugby di vertice, con una forbice compresa tra i 15€ della curva e gli 80€ della Poltrona centrale numerata. I canali di vendita sono quelli a cui FIR ha da tempo abituato il pubblico della Nazionale: online su www.listicket.it, con la possibilità di stampare a casa il biglietto direttamente dal proprio computer o di ricevere al proprio domicilio un corriere espresso incaricato della consegna; tramite il Call Center LIS (tel. 892.982), sempre con consegna a domicilio o ritiro all’ “Artemio Franchi” nel giorno di gara; in uno dei moltissimi punti vendita ufficiali LIS presenti sul territorio nazionale (www.listicket.it per individuare il punto vendita più vicino). La prevendita per il Cariparma Test Match Italia v Australia si concluderà il 14 di novembre. Di seguito i prezzi dei biglietti ed un riepilogo dei canali di vendita ufficiali: Canali di vendita - Online su www.listicket.it - Call Center LIS 892.982 - Punti LIS – elenco completo su www.listicket.it Biglietti interi Poltrone/Poltroncine 80€ Tribuna Laterale 55€ Tribuna Maratona 45€ Parterre Tribuna 30€ Curva Fiesole/Curva Ferrovia 20€ Settore Ospiti 15€ Curva Fiesole (settori da N9 a N13) 15€ Curva Ferrovia (settori da S8 a S12) 15€ Ridotti U18/Over 65 Poltrone/Poltroncine 64€ Tribuna Laterale 44€ Tribuna Maratona 36€ Parterre Tribuna 24€ Curva Fiesole/Curva Ferrovia 16€ Settore ospiti 12€ Curva Fiesole (settori da N9 a N13) 12€ Curva Ferrovia (settori da S8 a S12) 12€ Ridotti Rugby Club Informazioni su ticket.federugby.it
