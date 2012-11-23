ITALIA v AUSTRALIA, DOMANI BOTTEGHINI APERTI DALLE 9.30 AL &quot;FRANCHI&quot;

ITALIA v AUSTRALIA, DOMANI BOTTEGHINI APERTI DALLE 9.30 AL "FRANCHI"
di Redazione
23/11/2012
ITALIA v AUSTRALIA, DOMANI BOTTEGHINI APERTI DALLE 9.30 Firenze – La Federazione Italiana Rugby informa che i biglietti ancora disponibili per il Cariparma Test Match Italia v Australia di domani alle ore 15.00 allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze possono essere acquistati sino alla mezzanotte di oggi online sul sito ufficiale di Listicket (www.listicket.it) o nei punti vendita LIS presenti su territorio nazionale. I botteghini di Viale Manfredi Fanti 85A, nelle vicinanze dell’impianto fiorentino, saranno aperti domani a partire dalle ore 9.30. Questi i prezzi dei biglietti: Biglietti interi Poltrone/Poltroncine 80€ Tribuna Laterale 55€ Tribuna Maratona 45€ Parterre Tribuna 30€ - esaurito Curva Fiesole/Curva Ferrovia 20€ Settore Ospiti 15€ Curva Fiesole (settori da N9 a N13) 15€ Curva Ferrovia (settori da S8 a S12) 15€ Ridotti U16/Over 65 Poltrone/Poltroncine 64€ Tribuna Laterale 44€ Tribuna Maratona 36€ Parterre Tribuna 24€ Curva Fiesole/Curva Ferrovia 16€ Settore ospiti 12€ Curva Fiesole (settori da N9 a N13) 12€ Curva Ferrovia (settori da S8 a S12) 12€
