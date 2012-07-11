ITALIA v AUSTRALIA, IL CARIPARMA TEST MATCH TORNA AL &quot;FRANCHI&quot; DI FIRENZE

ITALIA v AUSTRALIA, IL CARIPARMA TEST MATCH TORNA AL "FRANCHI" DI FIRENZE
di Redazione
11/07/2012
ITALIA v AUSTRALIA, IL CARIPARMA TEST MATCH TORNA AL "FRANCHI" DI FIRENZE I NUMERI DUE DEL RANKING MONDIALE SFIDERANNO GLI AZZURRI IL 24 NOVEMBRE Roma – La Federazione Italiana Rugby ed il Comune di Firenze annunciano di aver raggiunto un accordo per l’organizzazione del Cariparma Test Match Italia v Australia del prossimo 24 novembre, che si disputerà allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze. La sfida tra gli Azzurri di Jacques Brunel ed i Wallabies, numeri due del ranking mondiale IRB, torna dunque nell’impianto del capoluogo toscano due anni dopo il successo di pubblico del 20 novembre 2010, prima volta della Nazionale a Firenze di fronte ad oltre 33.000 spettatori. Venerdì 13 luglio alle ore 12.30, a Palazzo Vecchio a Firenze, il vice-Presidente della FIR Nino Saccà ed il vide-Sindaco di Firenze Dario Nardella terranno una conferenza stampa di presentazione dell’incontro.
