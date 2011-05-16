ITALIA v GIAPPONE, DA OGGI I BIGLIETTI PER IL CARIPARMA TEST MATCH PRE-MONDIALE DI CESENA
di Redazione
16/05/2011
[gallery] ITALIA v GIAPPONE, DA LUNEDI’ BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE DA 15€ CARIPARMA TEST MATCH PRE-MONDIALE IL 13 AGOSTO A CESENA FIR E ORGANIZZAZIONE LOCALE A SOSTEGNO DEGLI ORFANI DELLO TSUNAMI Roma – Chiuse le prime due settimane di prevendita riservata alla Romagna, il Cariparma Test Match Italia v Giappone del prossimo 13 agosto (ore 20.45) allo Stadio “Dino Manuzzi” di Cesena è pronto a raggiungere il grande pubblico italiano. Da oggi, lunedì 16 maggio, presso tutte le ricevitorie abilitate TicketOne presenti sul territorio nazionale o direttamente online sul sito www.ticketone.it sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere all’ultima uscita di Parisse e compagni davanti al pubblico di casa prima della partenza per l’avventura iridata di settembre ed ottobre in Nuova Zelanda. Per l’unica uscita pre-Mondiale degli Azzurri sul territorio nazionale prezzi d’ingresso particolarmente vantaggiosi, con le curve in vendita a soli 15€, mentre per gli appassionati più esigenti o per coloro che intendano vivere al meglio una serata di grande rugby internazionale è possibile salire di livello sino al pacchetto di ospitalità completa, in vendita al prezzo di 130€ e comprensivo di biglietto di tribuna VIP ed accesso all’area hospitality del “Manuzzi”. I primi quattordici giorni di pre-vendita riservata ai soli punti TicketOne della riviera romagnola, intanto, hanno fatto percepire a tre mesi dal calcio d’inizio la grande attesa per la prima uscita dell’Italrugby in Romagna: oltre tremila i biglietti venduti nei dieci punti vendita che, sino ad oggi, sono stati i soli a poter emettere i tagliandi per la sfida al XV del Sol Levante. Il Cariparma Test Match Italia v Giappone non sarà solo un momento di verifica fondamentale tanto per il CT Azzurro Nick Mallett che per il tecnico dei nipponici John Kirwan – dal 2002 al 2005 sulla panchina italiana – in vista della Rugby World Cup neozelandese che partirà tre settimane più tardi. La FIR, insieme al comitato organizzatore locale, ha infatti deciso di devolvere, tramite l’iniziativa Friends for Japan, un euro per ogni biglietto venduto ad un fondo di solidarietà per gli orfani delle vittime dello tsunami che ha travolto le coste giapponesi l’11 marzo scorso. Questi, settore per settore, i prezzi dei biglietti: Tribuna VIP + pacchetto hospitality 130,00€ Tribuna numerata 70€ Distinti superiori centrali 50€ Distinti superiori laterali 40€ Distinti inferiori (sett. L/M/N) 40€ Distinti inferiori (sett. G/H/I/O/P/Q) 35€ Curva Mare superiore/Curva Ferrovia superiore 20€ Curva Mare inferiore/Curva Ferrovia inferiore 15€
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) Lâ
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A SEMIFINALI ANDATA. VINCONO CALVISANO E SAN GREGORIO
Redazione