ITALIA v INGHILTERRA, BIGLIETTI A QUOTA 30.000

10/11/2011

[gallery] Roma – La Federazione Italiana Rugby informa che continua ad aumentare sensibilmente il numero di biglietti staccati per Italia v Inghilterra di sabato 11 febbraio, seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2012 che porterà per la prima volta il Torneo più prestigioso del panorama rugbistico internazionale allo Stadio Olimpico di Roma. Per la “prima” del 6 Nazioni nello storico impianto della Capitale, a tre mesi esatti dal calcio d’inizio tra gli Azzurri del neo-CT Brunel ed il XV della Rosa, è stato tagliato proprio oggi il traguardo dei trentamila biglietti venduti. I biglietti per Italia v Inghilterra ed Italia v Scozia (V giornata, sabato 17 marzo) sono disponibili attraverso i seguenti canali di vendita: - Acquisto online su www.listicket.it - Ricevitorie LIS (elenco su www.listicket.it) - Call Center LIS, numero verde 892.982 Ulteriori informazioni sono disponibili su ticket.federugby.it Questi i prezzi dei biglietti per Italia v Inghilterra dell'11 febbraio e per Italia v Scozia del 17 marzo: Tribuna Monte Mario Bassa – Intero 89 €, Ridotto Under 14/Over 65* - 71 € Tribuna Monte Mario Media – Intero 51 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 41 € Tribuna Monte Mario Alta – Intero 10 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 5 € Tribuna Tevere Bassa e Media – Intero 71 €, Ridotto Under 14/ Over 65 - 57 € Tribuna Tevere Alta – Intero 40 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 32 € Curva e Distinti Nord/Sud bassi – Intero 25 € Ridotto Under 14/ Over 65 - 20 €
