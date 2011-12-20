ITALIA v INGHILTERRA, SUPERATI I 40.000 BIGLIETTI PER L'OLIMPICO
di Redazione
20/12/2011
ITALIA v INGHILTERRA, SUPERATI I 40.000 BIGLIETTI PER L’OLIMPICO Roma – Cinquantatre giorni separano Jacques Brunel dall’esordio di fronte al pubblico italiano: quando mancano meno di due mesi ad Italia v Inghilterra, seconda giornata dell’RBS 6 Nazioni 2012 in programma sabato 11 febbraio, la FIR annuncia di aver superato i quarantamila biglietti venduti per il match che segna il debutto assoluto del Torneo più prestigioso del panorama rugbistico internazionale allo Stadio Olimpico di Roma, nuova casa dell’Italrugby per la tredicesima edizione del 6 Nazioni. L’attesa per l’approdo del 6 Nazioni all’Olimpico sembra aver contagiato gli appassionati e svariati settori dell’impianto che ospiterà i due incontri interni dell’Italia nel Torneo 2012 – il 17 marzo, nella quinta ed ultima giornata, sarà la volta della Scozia – sono già esauriti per il match contro il XV della Rosa: non sono più disponibili biglietti per la Tribuna Monte Mario media ed alta e risultano esaurite anche la Tribuna Tevere media e bassa. I settori medio ed alto della Tribuna Monte Mario risultano esauriti anche per la partita contro la Scozia. Oggi intanto la Nazionale ha concluso la due-giorni di raduno nella Capitale, dove gli Azzurri torneranno a radunarsi domenica 22 gennaio in vista delle prime due giornate dell’RBS 6 Nazioni contro la Francia (Parigi, 4 febbraio) e, appunto, l’Inghilterra. Per Giulio Toniolatti, ala azzurra degli Aironi, due mete nell’ultima edizione della Rugby World Cup e romano doc, la possibilità di calcare il prato dell’Olimpico è un sogno ad occhi aperti: “L’Olimpico regala emozioni, impossibile girarci intorno. Sono appassionato di calcio e sono stato decine di volte sugli spalti come appassionato di calcio, l’atmosfera è molto particolare ed essere in campo contro l’Inghilterra sarebbe un sogno, una delle più grandi emozioni che potrei vivere in Azzurro. E’ stupendo che già tanti tifosi abbiamo acquistato un biglietto per la gara contro l’Inghilterra e tanti altri sono sicuro che arriveranno per regalarci uno Stadio Olimpico pieno” ha detto il trequarti romano. I biglietti per Italia v Inghilterra ed Italia v Scozia sono disponibili attraverso i seguenti canali di vendita: - Acquisto online su www.listicket.it - Ricevitorie LIS (elenco su www.listicket.it) - Call Center LIS, numero verde 892.982 Ulteriori informazioni sono disponibili su ticket.federugby.it Questi i prezzi dei biglietti per Italia v Inghilterra dell'11 febbraio e per Italia v Scozia del 17 marzo: Tribuna Monte Mario Bassa – Intero 89 €, Ridotto Under 14/Over 65* - 71 € Tribuna Monte Mario Media – Intero 51 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 41 € - SOLD OUT Tribuna Monte Mario Alta – Intero 10 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 5 € - SOLD OUT Tribuna Tevere Bassa e Media – Intero 71 €, Ridotto Under 14/ Over 65 - 57 € - SOLD OUT (solo Inghilterra) Tribuna Tevere Alta – Intero 40 €, Ridotto Under 14/Over 65 - 32 € Curva e Distinti Nord/Sud bassi – Intero 25 € Ridotto Under 14/ Over 65 - 20 €
Articolo Precedente
VENERDI' ALLE 18,00 FEMI-CZ VEA R. ROVIGO DELTA CONTRO ESTRA I CAVALIERI PRATO VALE IL PRIMO POSTO
Articolo Successivo
SEI NAZIONI SUBITO FONDAMENTALE PER NOI
Redazione