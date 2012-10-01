Home Senza categoria ITALIA v NUOVA ZELANDA, I TEMI DEL WORKSHOP DI MERCOLEDI'

di Redazione 01/10/2012

ITALIA v NUOVA ZELANDA, I TEMI DEL WORKSHOP DI MERCOLEDI’ PRESENTI I VERTICI DI FIR, CONI SERVIZI E ROMACAPITALE ED IL CT BRUNEL Roma – E' iniziato il conto alla rovescia per il Cariparma Test Match tra Italia e Nuova Zelanda del prossimo 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma: non solo per gli oltre cinquantamila tagliandi già staccati per la sfida ai Campioni del Mondo, ma anche per le numerose iniziative che faranno da contorno alla partita tra gli Azzurri di Jacques Brunel e gli All Blacks e che andranno a stabilire nuovi standard nel modo di comunicare e promuovere i grandi appuntamenti internazionali da parte di FIR – in sinergia con CONI Servizi Spa e RomaCapitale – a cominciare dall’RBS 6 Nazioni 2013, al via il 3 febbraio con il derby latino contro la Francia che assegna il “Trofeo Garibaldi”. Una campagna di comunicazione sia cittadina che nazionale, l’area ospitalità dello Stadio Olimpico rinnovata, chef di spicco per promuovere le eccellenze gastronomiche italiane, un Villaggio Terzo Tempo sempre più coinvolgente per il pubblico ed in grado di far vivere a 360° il Parco del Foro Italico sono solo alcune delle tante novità che i membri della stampa saranno invitati a scoprire ed a testimoniare al proprio pubblico in occasione del workshop organizzato per mercoledì 3 ottobre alle ore 11.00 proprio nella nuova Sala Hospitality dello Stadio Olimpico. A lanciare le iniziative dei prossimi mesi saranno il Presidente federale Alfredo Gavazzi, l’AD di Coni Servizi Spa Raffaele Pagnozzi ed il delegato allo sport di Roma Capitale, On. Alessandro Cochi. Presenti anche il CT della Squadra Nazionale Jacques Brunel, il Manager Luigi Troiani e l’assistente allenatore degli Azzurri Philippe Berot.

