di Redazione 28/09/2012

CARIPARMA TEST MATCH ITALIA v NUOVA ZELANDA, SUPERATI I 50.000 BIGLIETTI MERCOLEDI’ ALL’OLIMPICO WORKSHOP FIR-CONI-ROMA CAPITALE PER UN EVENTO A 360° Roma – La Federazione Italiana Rugby informa di aver superato le cinquantamila presenze per il Cariparma Test Match Italia v Nuova Zelanda del prossimo 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma: un traguardo importante quando mancano cinquanta giorni esatti alla sfida tra gli Azzurri e gli All Blacks campioni del mondo in carica. Tre i settori dell'Olimpico la cui disponibilità si è già esaurita: la Tribuna Monte Mario Alta e media, insieme al parterre della Tribuna Tevere, sono le prime aree dell'impianto capitolino ad aver registrato il sold-out. Mercoledì 3 ottobre, intanto, lo Stadio Olimpico sarà teatro del primo atto della sfida tra tuttiazzurri e tuttineri con il workshop nel corso del quale, verranno presentate le attività che faranno da cornice all’appuntamento clou del novembre internazionale dell’Italrugby. CLICCA QUI PER PREZZI DEI BIGLIETTI E MODALITA’ D’ACQUISTO Tutti gli eventi e le iniziative promozionali e di comunicazione che caratterizzeranno il cammino verso il Cariparma Test Match del 17 novembre saranno presentate nel corso del workshop del prossimo 3 ottobre a cui saranno parteciperanno, nella rinnovata area ospitalità dello Stadio Olimpico, il Presidente federale Alfredo Gavazzi, il Segretario Generale del CONI Raffaele Pagnozzi ed il delegato allo sport di Roma Capitale, On. Alessandro Cochi.

