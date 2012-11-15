Loading...

Italia vs All Blacks a Roma

15/11/2012

Non solo sport Italia vs All Blacks. Un evento mediatico, mai prima d'ora. Entrambe le squadre, vestite Adidas, approfittano dell'accoglienza dei romani per girare simpatici spot: un po' di promozione del rugby e un po' di promozione del brand. Il cuore di Rugby CS ovviamente tifava Robe di Kappa, ma la spinta che oggi Adidas da alla comunicazione è decisamente senza precedenti. Speriamo sia una forte leva per la promozione del nostro amato sport e che i nostri campioni azzurri mantengano umiltà e non si montino la testa. Eccovi un simpatico filmatino dei super campioni bianco-rosso-verdi, in giro nella capitale. http://www.youtube.com/watch?v=cUBQMF2DgcI http://www.youtube.com/watch?v=ftOcv9Lx3fQ
