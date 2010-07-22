Home Federazione Italiana Rugby Italia vs Fiji a Modena

di Redazione 22/07/2010

Il grande rugby internazionale farà per la prima volta tappa allo Stadio “Albert Braglia” di Modena il prossimo 27 novembre, quando la Nazionale Italiana Rugby affronterà le Isole Fiji nel terzo ed ultimo Cariparma Test Match della finestra autunnale IRB. Oggi, presso la sede del Comune di Modena, il Sindaco della Città emiliana Giorgio Pighi, l’Assessore allo Sport Antonino Marino, il vice-presidente federale Cesare Barzoni in rappresentanza del Presidente Giancarlo Dondi ed il mediano di mischia della Nazionale Tito Tebaldi hanno preso parte alla presentazione dell’incontro. “Siamo entusiasti di poter ospitare allo Stadio Braglia la Nazionale Italiana Rugby – ha detto il Sindaco di Modena Giorgio Pighi – e, più in generale, un appuntamento internazionale così prestigioso come il Cariparma Test Match contro le Isole Fiji. Per la Città di Modena si tratta di una vetrina di grande prestigio”. “Voglio ringraziare il Presidente Dondi e tutta la FIR – ha detto l’assessore Marino – per aver accettato la candidatura di Modena per ospitare la partita del 27 novembre. Crediamo molto nei grandi valori di cui la palla ovale è portatrice, poter avere gli Azzurri del rugby nella nostra città e nel nostro stadio è per tutti noi una grande opportunità”. “Modena, così come Firenze e Verona che ospiteranno gli altri due Cariparma Test Match di novembre, si inserisce nella politica federale di allargare sempre più il nostro bacino di utenza portando i grandi appuntamenti della Nazionale in piazze sempre nuove – ha detto il vice-presidente della FIR Barzoni – e vedo già molto entusiasmo intorno alla partita contro le Isole Fiji. Nel 2009 abbiamo ottenuto riscontri importanti in termini di ticketing, l’obiettivo è mantenerci sulla strada tracciata nelle ultime stagioni”. Il mediano di mischia azzurro degli Aironi Tito Tebaldi ha immancabilmente analizzato l’aspetto prettamente sportivo dell’evento: “Manca poco più di un anno alla Rugby World Cup neozelandese del settembre 2011, ogni partita è importante per proseguire nella nostra crescita e, a livello individuale, per poter conquistare un posto nel gruppo dei trenta convocati per i Mondiali. Le Fiji al momento sono decime nel ranking internazionale IRB, una posizione sopra l’Italia, la partita di Modena potrebbe riportarci nella top-ten”. Da venerdì prossimo, 30 luglio, via alla prevendita dei biglietti per i Cariparma Test Match 2010.

