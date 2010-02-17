Italia vs Scozia: Flaminio sold-out
di Redazione
17/02/2010
La Federazione Italiana Rugby informa che sono circa milleduecento i biglietti ancora disponibili, nei soli settori di Tribuna Coperta e Tribuna Scoperta, per l’incontro Italia v Scozia del 27 febbraio allo Stadio Flaminio di Roma, valido per la terza giornata dell’RBS 6 Nazioni 2010. Esaurito il settore di curva, rimangono disponibili per l’acquisto poche centinaia di tagliandi in Tribuna Coperta e un quantitativo lievemente superiore in Tribuna Scoperta. I biglietti per il secondo ed ultimo impegno casalingo di Ghiraldini e compagni nell’RBS 6 Nazioni 2010 sono come sempre acquistabili presso i punti vendita LIS (www.listicket.it per il punto vendita più vicino). Tribuna Coperta - 99 euro Tribuna Coperta ridotto U14 - 90 euro Tribuna Scoperta - 60 euro Tribuna Scoperta ridotto U14 - 55 euro Curva Nord/Sud - 35 euro – SOLD OUT Curva Nord/Sud ridotto U14 - 28 euro - SOLD OUT
@Andrea Cimbrico | FIR
