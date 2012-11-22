Home Senza categoria ITALRUGBY, DUE CAMBI PER BRUNEL NEL CARIPARMA TEST MATCH CON I WALLABIES

di Redazione 22/11/2012

ITALRUGBY, DUE CAMBI PER BRUNEL NEL CARIPARMA TEST MATCH CON I WALLABIES Roma - Jacques Brunel, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha reso nota la formazione che sabato alle ore 15.00, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, affronterà l’Australia nel terzo e conclusivo Cariparma Test Match dell’autunno 2012. L’incontro verrà trasmesso in diretta da La7. Due i cambi apportati dal CT al XV titolare rispetto alla squadra che sabato scorso all’Olimpico di Roma è stata sconfitta per 10-42 dalla Nuova Zelanda Campione del Mondo, entrambi nel pacchetto di mischia. Confermata in toto la linea dei trequarti vista contro gli All Blacks, Brunel non apporta modifiche nemmeno alla mediana lasciando a Luciano Orquera ed Edoardo Gori – al ritorno nello stadio del suo esordio in Azzurro – il compito di organizzare il gioco. Le due novità sono il ritorno di Barbieri in terza linea al posto di Favaro, con capitan Parisse ed il solito Alessandro Zanni a completare il reparto, e l’inserimento di Quintin Geldenhuys in seconda linea al posto del capitano della Benetton Pavanello, con Francesco Minto confermato dopo il positivo esordio della settimana scorsa a Roma. Tanta esperienza in prima linea, dove più volte gli Azzurri hanno messo in difficoltà i Wallabies, con un trio da 234 caps composto da Castrogiovanni, Ghiraldini e Lo Cicero, quest’ultimo sempre più vicino – con novantotto apparizioni – al record di Alessandro Troncon. In panchina Brunel si affida ancora alla formula con sei avanti – Giazzon, Rizzo, Cittadini, Pavanello, Favaro e Vosawai – un mediano come Botes in grado di ricoprire sia lo spot di apertura che quello di numero nove ed un trequarti duttile come McLean. Italia ed Australia si affrontano sabato per la diciassettesima volta, con bilancio interamente a favore dei Wallabies due volte campioni del mondo. L’ultimo precedente risale allo scorso 11 settembre ad Auckland quando, nel primo turno dei Mondiali, il XV oroverde di Robbie Deans si impose per 32-6 dopo essere andato al riposo sul 6-6. Dirige il giovane sudafricano Lourense van der Merwe, al suo esordio in un test-match tra Nazionali di prima fascia. ITALIA 15 Andrea MASI (London Wasps, 71 caps) 14 Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 8 caps)* 13 Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 22 caps)* 12 Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 22 caps) 11 Mirco BERGAMASCO (Racing-Metro Paris, 88 caps) 10 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 28 caps) 9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 15 caps)* 8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 90 caps) - capitano 7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 26 caps) 6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 68 caps) 5 Francesco MINTO (Benetton Treviso, 1 cap) 4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 32 caps) 3 Martin CASTROGIOVANNI (Leicester Tigers, 90 caps) 2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 47 caps) 1 Andrea LO CICERO (Racing-Metro Paris, 97 caps) a disposizione 16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 4 caps) 17 Michele RIZZO (Benetton Treviso, 5 caps) 18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 15 caps) 19 Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 12 caps) 20 Simone FAVARO (Benetton Treviso, 15 caps)* 21 Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 9 caps) 22 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 7 caps) 23 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 40 caps) all. Jacques BRUNEL *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia

