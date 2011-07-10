Home Senza categoria ITALSEVEN, A BARCELLONA GLI AZZURRI SONO D'ARGENTO

ITALSEVEN, A BARCELLONA GLI AZZURRI SONO D'ARGENTO

di Redazione 10/07/2011

ITALSEVEN, A BARCELLONA GLI AZZURRI SONO D'ARGENTO Barcellona (Spagna) – Dopo il nono posto di Lione e l'ottavo di Mosca, la Nazionale Italiana Seven allenata da Marco De Rossi e Luca Martin compie un netto passo in avanti nella terza tappa del circuito Grand Prix FIRA, conquistando la seconda posizione all'Olimpico di Barcellona. Il sogno azzurro di salire sul gradino più alto del podio spagnolo si infrange solo nella finalissima contro la Russia, persa per 7-5 dopo che ieri Varani e compagni si erano arresi nella fase eliminatoria alla sola Inghilterra, battendo questo prima la Francia per 14-7 e poi, in semifinale, il Portogallo con il punteggio di 12-7. Decisiva, in finale, la trasformazione fallita dopo la meta alla bandiera dell'ala laziale Fabrizio Sepe. Con il secondo posto colto a Barcellona, gli Azzurri risalgono la graduatoria del circuito allontanandosi dalle zone più calde della graduatoria e, soprattutto, possono guardare con rinnovate ambizioni di classifica alla tappa conclusiva del circuito, la prossima settimana a Bucarest. "Dopo i primi due tornei in cui abbiamo pagato un po' troppo gli errori e l'inesperienza – ha detto Marco De Rossi, tecnico dell'ItalSeven – la squadra ha affrontato il torneo di Barcellona con tanta determinazione e voglia di far bene. Il gruppo voleva dimostrare qualcosa e c'è riuscito, nonostante la finale persa sono felice ed orgoglio di come questa tappa del circuito è stata affrontata. La squadra è cresciuta, i giovani che oggi sono scesi in campo nel loro primo torneo a sette hanno fatto quello che era stato loro chiesto e credo che ci siano le potenzialità per fare bene anche a Bucarest e chiudere il circuito tra le prime cinque" "Siamo contenti, ma è chiaro che un po' di rammarico per la finale persa ci sia. Domani torneremo a Roma per preparare la tappa conclusiva di Bucarest e fors effettuare alcuni cambi: questi due giorni di gara a Barcellona sono stati molto duri e dovremo apportare alcune modifiche alla squadra per l'appuntamento che chiuderà il circuito eruropeo". ha aggiunto il manager Orazio Arancio. Di seguito i risultati completi dell'Italseven a Barcellona: Risultati completi Grand Prix FIRA – III tappa – Barcellona 9/10 luglio Fase eliminatoria Georgia v Italia 5-12 (ieri) Italia v Olanda 29-0 (ieri) Inghilterra v Italia 22-12 (ieri) Italia v Romania 27-12 (ieri) Italia v Francia 14-7 (oggi) Semifinali Cup Italia v Portogallo 12-7 (oggi) Finale Cup Russia v Italia 7-5 (oggi) Italia 7s Giovanni Alberghini (HBS GranDucato Parma)*? Andrea Bacchetti (Femi-CZ Rovigo)? Roberto Bertetti (Petrarca Padova)? Marcello De Gaspari (Femi-CZ Rovigo)? Jaco Erasmus (MPS Aironi Rugby)? Nicolo Luigi Fadalti (Marchiol Mogliano)? Luca Martinelli (Fiamme Oro Roma)* Rudolf Mernone (Fiamme Oro Roma)? Giuseppe Sapuppo (San Gregorio Catania)? Leonardo Sarto (Petrarca Padova)*? Fabrizio Sepe (Mantovani Lazio)? Diego Varani (Futura Park Rugby Roma) – capitano *è/è stato membro dell'Accademia FIR "Ivan Francescato" di Tirrenia

