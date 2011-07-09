Home Senza categoria ITALSEVEN, A BARCELLONA SOLO L'INGHILTERRA FERMA GLI AZZURRINI NELLA PRIMA GIORNATA

di Redazione 09/07/2011

[gallery] ITALSEVEN, A BARCELLONA SOLO L’INGHILTERRA FERMA GLI AZZURRI Barcellona (Spagna) – L’Italseven chiude la prima giornata del Grand Prix FIRA di Barcellona al secondo posto provvisorio in classifica, in piena corsa per la qualificazione alla parte più nobile del tabellone di finale, centrando tre vittorie e subendo una sola sconfitta. Gli Azzurri di Marco De Rossi e Luca Martin, ottavi in classifica generale dopo le prime due tappe di Lione e Mosca, iniziano non senza qualche difficoltà il cammino spagnolo superando la Georgia, quarta in graduatoria, per 12-5. Più agevole il successo nel secondo match di giornata, in cui Varani e compagni sconfiggono 29-0 l’Olanda, fanalino di coda del circuito. CLICCA QUI PER I RISULTATI COMPLETI E LE CLASSIFICHE DEL GP DI BARCELLONA Niente da fare invece contro la corazzata inglese, leader della graduatoria, che nel terzo incontro di giornata ha la meglio sull’Italia per 22-12. Nel match conclusivo della prima giornata, il penultimo della fase a gironi, l’Italia si è imposta sulla Romania, nona nella graduatoria generale, per 27-12. Domani mattina match decisivo contro la Francia per la definizione della classifica della Pool.

