ITALSEVEN, AD ODENSE GLI AZZURRI VINCONO IL BOWL

di Redazione 08/07/2012

ITALSEVEN, AD ODENSE GLI AZZURRI VINCONO IL BOWL IN ALGARVE DAL 20 AL 21 LUGLIO TORNEO DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI 2013 Odense (Danimarca) – La Nazionale Italiana Seven conquista il primo trofeo di stagione aggiudicandosi il Bowl nella tappa danese del Grand Prix FIRA disputata tra ieri ed oggi ad Odense. La seconda giornata di gara, dopo il terzo posto nel girone eliminatorio di ieri, ha visto gli Azzurri di Marco De Rossi e Luca Martin chiudere imbattuti, superando nei quarti di finale della parte bassa del tabellone i padroni di casa della Danimarca per 27-12, centrando così l’accesso alle semifinali del Bowl dove l’Italia ha superato per 14-12 l’Ucraina. Nel match conclusivo, una prova convincente contro l’Olanda, costellata dalle mete di Fabrizio Sepe, Robertson e De Jager nel primo tempo e da una doppietta di Ruffolo nella ripresa ha spianato agli Azzurri la strada verso il successo per 31-12, con vittoria del Bowl e nono posto finale. Concluso il circuito europeo 2012, gli Azzurri sono adesso attesi, tra due settimane, all’appuntamento clou della stagione, il torneo di qualificazione ai Mondiali di specialità “Russia 2013” che dal 20 al 21 luglio in Algarve (Portogallo) assegnerà gli ultimi cinque posti ancora disponibili per il continente europeo nella rassegna iridata dell’anno prossimo.

