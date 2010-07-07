Italseven femminile pronta per Mosca
di Redazione
07/07/2010
L’Italia femminile ha iniziato questo pomeriggio a Roma, presso il centro sportivo Giulio Onesti, il raduno in vista della Finale di Coppa Europa Seven Femminile di Mosca. L’Italdonne, inserita in un girone di qualificazione di ferro con Inghilterra, Francia, Svezia e Germania, partirà alla volta della capitale russa domani mattina insieme alla squadra seven maschile,anche essa impegnata nell’europeo FIRA moscovita. Andrea Di Giandomenico, che con l’Europeo di Strasburgo ha archiviato la sua prima stagione sulla panchina azzurra, traccia un bilancio del lavoro svolto: “Da un punto di vista personale sono molto felice di aver trovato un ambiente in cui è stato possibile lavorare con un gruppo di atlete molto motivate ed uno staff sereno. Dal punto di vista dei risultati il pareggio con la Scozia e la vittoria sul Galles ci hanno portato gioia e soddisfazione. Alcune prestazioni hanno messo, però, a nudo la distanza che ci separa dall’alto livello. Sicuramente ad un bilancio positivo di fine stagione si accompagna la consapevolezza di dover lavorare ancora molto. L’ambiente favorisce sicuramente una crescita globale del movimento”. La stagione 2010-2011 riparte con il Seven, prima a Roma ai primi di giugno ed ora a Mosca: “Ci prepariamo ad affrontare la Finale di Mosca con un buon gruppo di atlete. Non sempre è facile avere a disposizione le migliori. Le mie aspettative sono ambizione e spero lo siano anche quelle delle ragazze. Si tratta di un banco di prova per questa specialità in cui si dovrà lavorare molto, con una buona programmazione anche in vista dell’appuntamento olimpico”. “Al Roma Seven i risultati sono stati condizionati dalla presenza di giocatrici poco esperte ma è stata una scelta voluta per dare la possibilità alle più giovani di crescere”. Non sono da meno le aspettative di Sara Barattin, capitano della formazione azzurra al Roma Seven di giugno. “Il mio obiettivo? il secondo o terzo posto. La squadra inglese è sicuramente la più difficile da battere, con la Francia ce la giochiamo, con Germania e Svezia è obbligatorio vincere”. L’Italia affronterà sabato Inghilterra, Francia e Germania mentre la sfida alla Svezia è fissata il giorno seguente. Le Azzurre per Mosca Giovanna BADO (Benetton Treviso) Sara BARATTIN (Rugby Casale) Maria Grazia CIOFFI (Rugby Benevento) Michela ESTE (Benetton Treviso) Silvia GAUDINO (Rugby Monza) Manuela FURLAN (Benetton Treviso) Sara PETTINELLI (Red&Blu Rugby) Veronica SCHIAVON (Sitam Riviera del Brenta) Maria Diletta VERONESE (Valsugana Padova) Paola ZANGIROLAMI (Sitam Riviera del Brenta) Le interviste integrali sono disponibili sulla home page di federugby.it e possono essere richieste in formato video HD scrivendo a: [email protected]
Articolo Precedente
Aironi: sono arrivati Liebenberg, Aguero E Williams
Articolo Successivo
Aironi Rugby, tutto pronto per la fase di preparazione
Redazione