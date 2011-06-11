Home Senza categoria ITALSEVEN, I CONVOCATI PER IL GRAND PRIX DI LIONE DEL 18/19 GIUGNO

di Redazione 11/06/2011

NAZIONALE SEVEN, I CONVOCATI PER IL GRAND PRIX FIRA DI LIONE Roma – I tecnici della Nazionale Italiana Seven Marco De Rossi e Luca Martin hanno convocato dodici giocatori per le Grand Prix Sevens Series FIRA/AER, in programma a Lione sabato 18 e domenica 19 giugno. Per l'Italseven si tratta della prima uscita internazionale dopo la partecipazione della scorsa settimana al Roma Seven, dove gli Azzurri capitanati da Diego Varani hanno chiuso al secondo posto nella parte centrale del tabellone. La Nazionale a sette si radunerà a Roma lunedì 13 giugno e giovedì 16 volerà in Francia dove gli Azzurri sono stati inseriti nella Pool B con Francia, Russia, Inghilterra, Galles e Moldavia. Prima partita il 18 giugno contro la Francia. Questi i convocati: Roberto BERTETTI (Petrarca Padova) Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Matthew BRESSON (San Gregorio) Marcello DE GASPARI (Femi-CZ Rovigo) Roberto MARIANI (Fiamme Oro Roma) Michele MORTALI (HBS GranDucato Parma)* David ODIETE (Cosmo Haus Reggio Emilia)** Kaine ROBERTSON (MPS Aironi, 47 caps) Marco ROSA (Fiamme Oro Roma) Giuseppe SAPUPPO (San Gregorio) Diego VARANI (Futura Park Rugby Roma) Alberto ZORZI (Femi-CZ Rovigo)* *è/è stato membro dell'Accademia FIR U20 "Ivan Francescato" di Tirrenia **è membro dell'Accademia FIR U18 di Parma

