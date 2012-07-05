Home Senza categoria ITALSEVEN MASCHILE AD ODENSE, ULTIMA TAPPA PRIMA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

di Redazione 05/07/2012

ITALSEVEN MASCHILE AD ODENSE, ULTIMA TAPPA PRIMA DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI Roma – Marco De Rossi e Luca Martin, responsabili tecnici della Nazionale Italiana Seven maschile, hanno convocato dodici giocatori per partecipare alla tappa danese del Grand Prix FIRA in programma ad Odense dal 7 all’8 luglio, ultimo appuntamento del circuito continentale 2012. Gli Azzurri, inseriti nella Pool B con Francia, Galles e Lituania, hanno raggiunto questa sera Odense dopo aver svolto un allenamento a Roma e tra sabato e domenica saranno impegnati nel torneo di Odense, il cui piazzamento avrà un ruolo determinante anche per la composizione dei gironi del torneo di qualificazione ai Mondiali di categoria “Mosca 2013”, in calendario il 20-21 luglio in Portogallo ed al quale saranno ammesse le squadre classificatesi ai primi dodici posti del circuito GP FIRA. Questi i dodici atleti convocati: Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Marcello DE GASPARI (Fiamme Oro Roma) Benjamin DE JAGER (Benetton Treviso, 1 cap) Oliviero FABIANI (Mantovani Lazio) Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Riccardo PAVAN (Femi-CZ Vea Rovigo, 1 cap) Kaine Paul ROBERTSON (Aironi Rugby, 47 caps) Giulio RUBINI (Banca Monte Parma Crociati, 4 caps) Edoardo RUFFOLO (Banca Monte Parma Crociati) Giuseppe SAPUPPO (Fiamme Oro Roma) Fabrizio SEPE (Mantovani Lazio) Niccolò TEMPESTINI (Estra I Cavalieri Prato) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia Nota: i club indicati fanno riferimento alla SS 2011/12

