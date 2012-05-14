ITALSEVEN MASCHILE, DICIANNOVE PRECONVOCATI PER IL TORNEO DI ROMA
di Redazione
14/05/2012
ITALSEVEN MASCHILE, DICIANNOVE PRECONVOCATI PER IL TORNEO DI ROMA Roma – Si è radunata oggi a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, la selezione italiana maschile seven che proprio nella Capitale, nel fine settimana, sarà impegnata nel “Roma Seven” (info su www.romaseven.com) nel primo impegno agonistico di stagione. Diciannove i convocati dai tecnici Marco De Rossi e Luca Martin che, a conclusione del raduno del 14-17 maggio, ufficializzeranno i dodici atleti per il “Roma Seven” del 18-19 maggio. Questi i convocati: Giovanni ALBERGHINI (Banca Monte Parma Crociati)* Mirco AMENTA (San Gregorio Catania) Christian BECERRA (Med Italia Pro Recco) Roberto BERTETTI (Petrarca Padova) Fabio BORINA (Amatori Catania) Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Filippo CASALINI (Banca Monte Parma Crociati) Alessandro CASTAGNOLI (Rugby Reggio) Oliviero FABIANI (Mantovani Lazio) Nicolò FADALTI (Marchiol Mogliano) Alberto MARCONATO (Udine Rugby) Stefano MONTANELLI (San Gregorio Catania) Kaine ROBERTSON (Aironi Rugby, 47 caps) Giulio RUBINI (Banca Monte Parma Crociati, 4 caps) Edoardo RUFFOLO (Banca Monte Parma Crociati) Riccardo RUSSO (Petrarca Padova) Michele SEPE (Benetton Treviso, 3 caps) Pietro TRAVAGLI (Petrarca Padova, 9 caps) Alberto ZORZI (Femi-CZ Vea Rovigo)* *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia
Articolo Precedente
DUBLINO NEL 2013 CAPITALE DEL RUGBY EUROPEO
Articolo Successivo
GIULIO TONIOLATTI ALL'ANG CONSEGNA I PALLONI ALLE SCUOLE DI ROMA
Redazione