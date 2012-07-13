Home Senza categoria ITALSEVEN MASCHILE, GLI AZZURRI PER IL TORNEO DI QUALIFICAZIONE MONDIALE

ITALSEVEN MASCHILE, GLI AZZURRI PER IL TORNEO DI QUALIFICAZIONE MONDIALE

di Redazione 13/07/2012

ITALSEVEN MASCHILE, GLI AZZURRI PER IL TORNEO DI QUALIFICAZIONE MONDIALE IN ALGARVE IL 20-21 LUGLIO SI ASSEGNANO I CINQUE POSTI EUROPEI PER “RUSSIA ‘13” Roma – Marco De Rossi e Luca Martin, tecnici della Nazionale Italiana Seven maschile, hanno convocato quindici giocatori per il raduno di preparazione al torneo di qualificazione ai Mondiali di specialità “Russia 2013”, che si giocherà tra il 20 ed il 21 luglio nella regione di Algarve, in Portogallo. Gli Azzurri convocati si ritroveranno al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma domenica 15 luglio e martedì, alla vigilia della partenza per la sede del torneo, i tecnici ufficializzeranno i nomi dei dodici giocatori chiamati a centrare un posto tra le prime cinque all’Algarve Sevens per strappare il biglietto per la rassegna iridata del giugno prossimo al Luzhniki Olympic Complex di Mosca. Assenti in Algarve i Campioni del Mondo in carica del Galles, l’Inghilterra e la Russia – già qualificate di diritto – le migliori dodici squadre del Grand Prix FIRA 2012 si contenderanno gli ultimi cinque posti in palio per il continente europeo. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA AL TECNICO MARCO DE ROSSI CLICCA QUI PER IL SITO UFFICIALE DEL TORNEO DI QUALIFICAZIONE Dopo aver chiuso il circuito Grand Prix FIRA con due decimi ed un nono posto, l’Italia Sevens dovrà confermare i progressi mostrati nelle fasi finali del torneo di Odense della scorsa settimana e cercare di conquistare almeno la vittoria nel Plate – parte centrale del tabellone di finale – per ottenere il pass iridato. Inseriti per la fase a gironi nella Pool A, gli Azzurri affronteranno venerdì prossimo l’Ucraina, i padroni di casa del Portogallo e la Lituania nella prima fase, dove dovranno chiudere tra le prime due per presentarsi alla fase ad eliminazione diretta ancora in corsa per la qualificazione mondiale. “Abbiamo confermato la partecipazione al Grand Prix FIRA anche per l'anno prossimo, ora dobbiamo provare a qualificarci ai Mondiali, sarà un torneo molto duro ma in Russia e Danimarca fatto buone cose e sicuramente abbiamo mostrato progressi. Andiamo in Portogallo per provare a conquistare un posto alla prossima edizione dei Mondiali, consapevoli che non sarà facile perché oltre al Portogallo nel nostro girone dovremo guardarci dalle teste di serie degli altri concentramenti (Francia e Spagna ndr). La squadra sta trovando continuità, possiamo contare su un buon gruppo che unisce l’esperienza di atleti di lungo corso alla qualità di alcuni giovani interessanti, siamo in crescita ed andiamo a giocarci le nostre carte” ha detto Marco De Rossi, tecnico della Nazionale 7s. Questi gli atleti che si ritroveranno domenica 15 luglio a Roma: Steven BORTOLUSSI (Petrarca Padova) Marcello DE GASPARI (Fiamme Oro Roma) Benjamin DE JAGER (Benetton Treviso) Oliviero FABIANI (Mantovani Lazio) Alberto MARCONATO (Udine Rugby) Alex MORSELLINO (Petrarca Padova)* Guglielmo PALAZZANI (Cammi Calvisano) Riccardo PAVAN (Femi-CZ Vea Rovigo, 1 cap) Kaine Paul ROBERTSON (Aironi Rugby, 47 caps) Giulio RUBINI (Banca Monte Parma Crociati, 4 caps) Edoardo RUFFOLO (Banca Monte Parma Crociati) Riccardo RUSSO (Petrarca Padova) Giuseppe SAPUPPO (Fiamme Oro Roma) Fabrizio SEPE (Mantovani Lazio) Niccolò TEMPESTINI (Estra I Cavalieri Prato) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia nota: i club indicati fanno riferimento alla Stagione Sportiva 2011/2012 Calendario “Algarve Sevens” – I fase – venerdì 20 luglio ore 18.28 (17.28 in Italia) Ucraina v Italia ore 21.02 (20.02 in Italia) Portogallo v Italia ore 22.52 (21.52 in Italia) Italia v Lituania

