ITALSEVEN MASCHILE IN RADUNO A ROMA DAL 27 FEBBRAIO

Redazione

di Redazione

22/02/2011

PROGRAMMA STAMPA SQUADRA NAZIONALE Roma, 22 febbraio 2011 Cari colleghi, il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby per la giornata di domani, martedì 22 febbraio, è aggiornato come segue: Martedì 22 febbraio, ore 12.00 – Roma, Park Hotel “La Borghesiana” Incontro stampa – due giocatori (Benvenuti, Festuccia) Martedì 22 febbraio, ore 15.00 - Roma, Park Hotel "La Borghesiana" Allenamento aperto a fotografi ed operatori tv - solo riscaldamento Nota: Carlo Festuccia, in caso di utilizzo nel test-match di sabato contro il Galles, raggiungerà il traguardo dei cinquanta caps in Nazionale
CONVOCATO TITO TEBALDI, DERBYSHIRE RIENTRA AL CLUB

Brutta sconfitta per la Gran Sasso Rugby

