Italseven universitaria: convocati

Redazione Avatar

di Redazione

24/03/2010

Marco De Rossi, responsabile tecnico del settore seven maschile, ha convocato dodici giocatori per partecipare con la maglia dell’Italia Seven Universitaria, al torneo internazionale studentesco in programma a Casablanca (Marocco) il 2-3 aprile. Gli atleti si raduneranno mercoledì 31 marzo a Somma Lombarda e l’indomani si trasferiranno in Marocco per prendere parte alle due giornate di gara. Questi gli atleti convocati: Jacopo BADOCCHI (Femi-CZ Rovigo) Nicolò BORGATO (Petrarca Padova) Matthew BRESSON (BluGeo Colorno) Tommaso BRICOLI (Cosmo Haus Rugby Reggio) Giuseppe CARRA (Amatori Parma) Diego DEL NEVO (Vibu Noceto) Daniele FORCUCCI (Fiamme Oro Roma) Ferdinando GIOBBE (San Gregorio Catania) Mauro MARIANI (Franklin&Marshall Cus Verona) Matteo NAVA (Giunti Firenze 1931) Michele Maria NITOGLIA (Mantovani Lazio) Michele ZANIRATO (Zhermack Badia)
