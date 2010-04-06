IV nazioni U17: Italia battuta dal Galles
di Redazione
06/04/2010
L’Italia Under 17 esce sconfitta questo pomeriggio a Roma dal campo dell’Unione Rugby Capitolina riscattando in parte sul piano del gioco e dell’aggressività il risultato del turno precedente contro la Francia. 14 a 8 per i gallesi, score che non rende pienamente giustizia ad un Italia che ha saputo dominare gli avversari opponendo una solida difesa. E’, infatti, solo frutto di una disattenzione l’unica meta incassata dagli Azzurrini di Roselli verso la metà della prima frazione di gioco. Sabato gli Azzurrini chiuderanno il Torneo affrontando l’Inghilterra al Flaminio (ore 16.30), match che calerà il sipario sull’edizione 2010 del IV Nazioni U17. Roma, campo Unione Rugby Capitolina IV NAZIONI U.17 ITALIA – GALLES, 8 - 14 (p.t. 3 – 11) Marcatori - Primo tempo: 16’ cp Williams, 24’ meta Evans R., 32’ cp. Williams, 35’ cp Campagnaro; Secondo tempo: 30’ cp Davies S., 33’ meta Esposito. Italia:Campagnaro (capitano); Gazzola (17’ st Gobbo), Benvenuti (22’ st. Guarducci), Eid (15’ st Bettin), Esposito; Padovani, Francescato (3’ st Odiete); Zdrilich, Fragnito (15’ Mahadbi); Codato; Bellucci (20’ st Marazzi), Andreotti; Biancotti (17’ st Scarzini), Conti, Drissi. All. Fabio Roselli Galles: Williams R. (25’ st Davies S.); Evans R., Hughes S., Dickson J., Randall J.; Williams J., Lloyd C. (25’ st Batcup W.); Dudley Jones R., Thomas D., Owen T.; Bennet S. (capitano), Connolly L.; Edward B. (5’ st Goode), Ball T. (15’ st. Yardley E.), Nash G. All. Simon Davies Arbitro: Andrew Jackosn (Inghilterra) Prossimo turno: Sabato 10 aprile, Stadio Flaminio Ore 14.30 Galles – Francia Ore 16.30 Italia - Inghilterra A seguire su www.federugby.it il risultato del secondo match della giornata, Francia – Inghilterra (UR Capitolina, calcio d’inizio ore 17.00)
