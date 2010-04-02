Home Federazione Italiana Rugby IV Nazioni Under 17: domani Italia-Francia

di Redazione 02/04/2010

Fabio Roselli, tecnico della Nazionale Under 17, ha reso nota la probabile formazione che domani esordirà nel Torneo IV Nazioni Under 17 - massima competizione continentale di categoria che vede impegnate fino al 10 aprile nella Capitale le Nazionali di Italia, Francia, Inghilterra e Galles - affrontando la Francia sul terreno dell’Unione Rugby Capitolina alle 14.00. Il tecnico si riserva ancora qualche possibile modifica in formazione fino al termine dell’allenamento di rifinitura di questo pomeriggio. C’è molta attesa fra lo staff azzurro per questo primo appuntamento ufficiale della Nazionale Under 17. Si tratta, infatti, del primo risultato tangibile del lavoro iniziato sei mesi fa’ con l’avvio del progetto Accademie Federali Zonali. Un esordio sicuramente molto impegnativo per gli Azzurrini visti anche i risultati degli anni precedenti (lo scorso anno la Francia superò gli Azzurri 59 a 8). L’Italia dovrà dare il massimo per stare in partita per tutti gli ottanta minuti di gioco. Come evidenziato dal Manager Azzurro, Luigi Donatiello, gli atleti sono in tutti in ottima forma fisica e mentale e decisi a dare il massimo. Di seguito la probabile formazione azzurra ITALIA U.17 15 Angelo ESPOSITO (RUGGERS TARVISIUM)** 14 Alisson GOBBO (GRIFONI RUGBY ODERZO)** 13 Andrea BETTIN (ROCCIA RUBANO)** 12 Michele CAMPAGNARO (JUNIOR RUGBY MIRANO 1957)** 11 Filippo GUARDUCCI (RUGBY LIONS MOGLIANO)** 10 Tommaso BONI (RUGBY LIONS MOGLIANO)** 9 David Michael ODIETE (RUGBY REGGIO)*** (capitano) 8 Vittorio MARAZZI (GRAN PARMA RUGBY)*** 7 Gianmarco VIAN (AMATORI RUGBY SAN DONA)** 6 Saif Edin MHADHBI (ERCOLE MONSELICE RUGBY)** 5 Michele ANDREOTTI (RUGBY CALVISANO) 4 Marco BELLUCCI (UNION RUGBY TIRRENO)* 3 Pietro CECCHINATO (PETRARCA R. JUNIOR)** 2 Matteo ZANUSSO (AMATORI RUGBY SAN DONA’) 1 Luca SCARSINI (RUGBY LIONS MOGLIANO)** A disposizione: 16 Sami DRISSI (UNIONE R. CAPITOLINA)**** 17 Rudy BIANCOTTI (VALTELLINA RUGBY SONDALO)*** 18 Luca CONTI (UNIONE R. CAPITOLINA)**** 19 Davide CODATO (JUNIOR RUGBY VENEZIA)** 20 Arturo FRAGNITO (RUGBY BENEVENTO)**** 21 Alessandro ZDRILICH (GRAN PARMA RUGBY)*** 22 Enrico FRANCESCATO (RUGGERS TARVISIUM) 23 Edoardo PADOVANI (RUGBY LIONS MOGLIANO)** 24 Shadi EID (LIVORNO RUGBY)*** 25 Giovanni BENVENUTI (RUGBY LIONS MOGLIANO)** 26 Marco GAZZOLA (RUGBY CASALE)** *Accademia Tirrenia **Accademia Mogliano ***Accademia Parma ****Accademia Roma Calendario IV Nazioni U17 “Roma 2010” 3 aprile, Campo dell’Unione Capitolina ore 14.00 Italia v Francia ore 17.00 Galles v Inghilterra

